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Чемпіон Бокс

Дюбуа може провести поєдинок із Джошуа цього року

Станіслав Лисак — 2 червня, 11:46
Дюбуа може провести поєдинок із Джошуа цього року

Тимчасовий чемпіон IBF у суперважкій вазі Даніель Дюбуа (21-2, 20 КО) може провести поєдинок проти колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це заявив промоутер Френк Ворррен після перемоги свого клієнта над хорватом Філіпом Хрговичем (17-1, 14 КО).

"Це дуже багато значить для Дюбуа. Про його сміливість багато говорили, і сьогодні він продемонстрував її. Я знаю, на що він здатен, він гарний фінішер. Гонг врятував Хрговича. Є ймовірність, що Даніель зустрінеться з Ей Джеєм у вересні на "Вемблі", — сказав Воррен.

Нагадаємо, що Дюбуа здобув перемогу та здобув тимчасовий пояс чемпіона IBF. Повноцінним володарем титулом IBF є українець Олександр Усик (22-0, 14 КО), який вже перемагав Дюбуа достроково в серпні 2023 року.

Ентоні Джошуа Френк Воррен Філіп Хргович Даніель Дюбуа

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