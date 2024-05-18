Президент WBC нагородив українських військових медалями

Президент Всесвітньої боксерської Ради (WBC) Маурісіо Сулейман нагородив українських військових, які приїхали в Саудівську Аравію підтримати Олександра Усика, медалями організації.

Зазначимо, що присутність військових забезпечив сам український боксер за власний кошт.

Як повідомляє наш кореспондент на місці подій Максим Розенко, WBC разом із промоутерською компанією K2 Promotion в Ер-Ріяді виступили ініціаторами нагородження 30 українських військових, серед яких були захисники Маріуполя та представники галузі енергетики.

"Ця ідея виникла випадково, — говорить віцепрезидентка української ліги професійного боксу Аліна Шатернікова. — Під час вибору рукавичок на бій. Маурісіо Сулейман натхнено підтримав наші починання".

Після нагородження учасники зробили спільне пам'ятне фото.