Один із нападників на українську пару у Вроцлаві виявився боксером

Один із двох нападників на українську пару в польському місці Вроцлав виявився польським боксером.

Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.

Напередодні польська поліція заарештувала двох громадян Польщі за підозрою в нападі на українську пару в місті Вроцлав. Ними виявилися Томаш М. і Адам Ц. на прізвисько "Цицу".

Адам Ц. виявився польським боксером, пов'язании із федерацією Gromda, яка організовує бої на голих кулаках. Окрім цього, у нього є кримінальне минуле. Він є відомим польським гангстером.

У Ютубі знайдено відео, на якому Адам Ц. після свого першого бою зізнається, що тренувався лише протягом двох місяців, оскільки до цього провів 10 років у в'язниці. Адама Ц. вдалося розпізнати за записом із камер спостереження за пов'язкою на лівій нозі.

Нагадаємо, 26 липня на українську пару у Вроцлаві напали біли виходу із магазину. Причиною нападу, як стверджується, став "їхній акцент".