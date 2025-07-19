Дядько Ф'юрі дав пораду Дюбуа перед реваншем з Усиком

Британський тренер Пітер Ф'юрі, який є дядьком Тайсона Ф'юрі (34-1-2, 24 КО), порадив Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО) завдавати більше ударів по корпусу Олександра Усика (23-0, 14 КО) у реванші.

Цитує тренера Ready to Fight.

"Йому треба йти вперед і ризикувати. Якщо він почне технічно боксувати з Усиком – можна одразу йти додому. Але якщо битиме по корпусу – це може спрацювати.

Голова рухається, руки фінтять, ти можеш бути яким завгодно незручним, але корпус – це більша й менш рухлива ціль. Бий туди. Особливо якщо суперник має швидкі ноги. Це найкраща стратегія, яку я б порадив Дюбуа", – сказав Ф’юрі.