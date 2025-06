Перший чемпіонський титул Кличка: випередив Майка Тайсона, 100 тисяч фанів у Києві та одіозний суперник, який потім опинився у в’язниці

26 років тому Віталій Кличко завоював перший в історії незалежної України титул чемпіона світу з професійного боксу

26 червня 1999 року в 15-тисячній London Arena Віталій Кличко брутально нокаутував у другому раунді чинного чемпіона світу за версією WBO британця нігерійського походження Гербі Гайда.

Українець став першим боксером зі Східної Європи, хто виграв пояс чемпіона світу в гевівейті.

На честь річниці історичної події пригадуємо найцікавіші деталі мегафайту та майже детективне життя суперника Кличка Гербі Гайда.

За королеву та державу

Ще в 1998 році промоутер Віталія Кличка німець Клаус-Петер Коль двічі вів безрезультатні переговори з промоутером Гербі Гайда Френком Ворреном стосовно організації поєдинку. Але після того, як 20 лютого 1999 року Віталій переміг в Німеччині француза Ісмаїла Юла і став офіційним претендентом на пояс WBC, у Гайда було лише два шляхи: битися з українцем або лишити пояс. Контракт на бій було підписано, причому івент у столиці Великої Британії пройшов під пафосним патріотичним слоганом "За королеву та державу" (For Queen & Country).

Віталій Кличко та Гербі Гайд

Фаворитом поєдинку згідно з котируваннями букмекерів був Гербі Гайд, який став чемпіоном WBO ще у березні 1994 року. За рік британець віддав титул американцю Ріддіку Боуї – американець нокаутував суперника в шостому раунді. Уже в червні 1997-го Гайд повернув собі пояс WBO, коли нокаутував у другому раунді американця Тоні Такера. Після цього провів ще два успішних захисти титулу.

Перша тасканина вийшла ще на пресконференції перед боєм. Що цікаво, з’ясовували стосунки не Віталій з Гербі, а Гайд з іншим британським супертяжем Денні Вільямсом. У грудні 2004 року Кличко-старший нокаутує Вільямса в Лас-Вегасі в межах першого захисту титулу WBC. Влітку 1999 року Денні допомагав Гербі готуватися до бою з українцем у ролі спаринг-партнера. Боксерів об'єднував промоутер – справи обох вів Френк Воррен. Але коли на пресконференції Денні заявив, що під час спарингів надавав Гербі на горіхи, Гайд не витримав цього "наклепу" і поліз у бійку. Перекинув стіл та стільці й тільки втручання охорони запобігло"махачу".

Зліва – направо: Гербі Гайд, Френк Воррен, Віталій Кличко AP

Віталій здивовано дивився на цю виставу і мабуть, пригадував популярну приказку "Бий своїх, щоб чужі боялися".

До речі, схожа баталія відбудеться і вже на фінішній прямій боксерської кар'єри теперішнього мера Києва. На пресконференції після його бою з Дереком Чісорою в Мюнхені в лютому 2012 року британець слово за слово почне бійку з земляком Девідом Хеєм і в підсумку вони влаштують справжній шабаш прямо в пресрумі.

100 000 фанів у Києві

На той час за боксерською кар'єрою братів Кличків уважно стежив мер Києва Олександр Омельченко. Він прилетів на бій до Лондона. А в столиці України муніципальні служби допомогли організувати те, що через 13 років на Євро-2012 у нас назвуть фан-зонами. Бій Віталія можна було подивитися в прямому етері на великих екранах і ця подія зібрала гігантську кількість глядачів – близько 100 тисяч.

У Лондоні Віталій виходив в ринг в синьо-жовтому халаті під симфонічну "Так казав Заратустра" Ріхарда Штрауса. "Huge, huge man" (Величезний, величезний чоловік) – так представляв українця в прямій телетрансляції на Sky Sports британський коментатор.

Віталій Кличко відправляє Гербі Гайда в нокдаун Getty Images

Перший раунд бою всі троє суддів віддали Гайду: чинний чемпіон рухався швидко та уникав ударів. Але вже через 35 секунд після початку другого раунду Кличко біля канатів правим кросом відправив Гайда в нокдаун. У другій половині раунду Віталій лівим кросом, а потім потужним правим хуком відправив британського чемпіона у важкий нокаут і став чемпіоном світу.

Getty Images

Відео бою Віталій Кличко – Гербі Гайд

Випередив Майка Тайсона

Віталій став першим чемпіоном світу в гевівейті зі Східної Європи.

Разом з Кличком-старшим скажено раділа його команда підтримки. Невисокий 61-річний мер Києва Олександр Омельченко заскочив у ринг і в пориві радості у стилі борця зробив майже вдалу спробу підняти двометрового, 112-кілограмового боксера.

Завдяки цій перемозі українець встановив світовий рекорд. Кличко провів 25 послідовних перемог нокаутом, які завершив у першій половині бою (до 6 раунду). За кількістю раундів, витрачених на шлях від дебютанта до чемпіона, він випередив легендарного Майка Тайсона.

"Це був особливий бій для мене, – через роки зізнався Віталій Кличко. – Там була божевільна передісторія, про яку мало кому відомо. Мій перший титул чемпіона світу. Неадекватні витівки суперника. Погрози, гра на нервах на межі фолу. Великі ставки на мій програш. А після нокауту – гама емоцій. Суперник, який тобі влаштовував пекло з останніх днів твого життя, валяється у нокауті. Тоді я відчув величезне задоволення від перемоги".

В андеркарді поєдинку Кличко – Гайд відбувся ще один цікавий бій.

Представник низового дивізіону Пітер Баклі з Бірмінгема зазнав ювілейної сотої (!) поразки в кар'єрі. На цьому британець вирішив не зупинятися. Баклі, який мав рингнейм "Професор", боксував до жовтня 2008 року, коли провів свій останній, ювілейний 300 бій. Його боксерська кар’єра тривала понад 19 років. У послужному списку "Професора" – 32 перемоги, 12 нічиїх та 256 поразок.

Наш джорнімен Ігор Пилипенко, який програв 54 бої, нервово палить у сторонці.

Гайд у в’язниці

Проблеми у Гербі Гайда поза боксом виникали ще під час його активної спортивної кар’єри. В 1999 році Гербі рішенням суду було визнано банкрутом.

Через чотири роки британця затримали за бійку в нічному клубі. Втікаючи від поліцейського, Гайд викинув ніж. Цього разу ексчемпіон світу відбувся легким переляком – його оштрафували усього на 750 фунтів за зберігання холодної зброї.

Дрібні неприємності знаходили Гербі регулярно. На виклики до суду за несплату автомобільних штрафів та звинувачення у керуванні незастрахованим автомобілем можна і не звертати увагу. Проте у 2011 році його звинуватили у зґвалтуванні та заарештували. Однак у результаті розслідування, Гайда було визнано невинним і випущено на волю.

У березні 2012 року на вечірці в будинку Гербі в Норвічі ножем було вбито 25-річного чоловіка. Самого Гайда, щоправда, в цей момент вдома не було, тож підозр він уникнув.

Ексчемпіон світу звик до елітарного життя і не хотів його позбутися після того, коли його доходи стали значно меншими. І це в підсумку зіграло проти нього.

Журналіст британського таблоїду The Sun, представившись успішним бізнесменом, вивів Гербі на відвертість. 41-річний Гайд заявив, що може допомогти заробити купу грошей. Гербі був готовий провести пару боїв, піднятися в рейтингах світових боксерських організацій і потім в поєдинку за звання чемпіона світу за 1 мільйон фунтів забезпечити потрібний результат. Тобто, програти бій. Бізнесмен повинен був поставити на фіксований результат. Коли ця історія вийшла в The Sun, це стало ще одним нищівним ударом по репутації Гайда.

Нарешті, 29 листопада 2013 року Гайда було засуджено до 22 місяців ув'язнення – за змову з метою постачання кокаїну.

Історія із The Sun його нічому не навчила. У січні 2013 року ексчемпіон світу зустрівся з репортером ще одного британського таблоїду News of the World, який працював під прикриттям як шейх Мазхер Махмуд. Фальшивий шейх призначив Гербі зустріч у готелі, попередньо встановивши у кімнаті записувальне обладнання. У розмові "шейх" пожалівся Гайду на брак якісного кокаїну в районі Норвіча. Гербі клюнув на це і запропонував придбати наркотики через нього. За 4 грами кокаїну колишній чемпіон отримав 400 фунтів відразу, а через 10 місяців рішенням суду – 22 місяці в’язниці.

Заголовок Sky Sports

Заголовок the Sun

У Віталія Кличка життя після боксу склалося набагато краще. У червні 2014 року українця було обрано мером Києва, після чого він ще двічі переобирався на цю посаду.

Віталій Кличко першим з українців здобув чемпіонський титул у важкій вазі Getty Images

Усі українці-чемпіони світу з боксу

1999 – 1 пояс:

1 – Віталій Кличко (гевівейт, WBO).

2000 – 1 пояс:

1 – Володимир Кличко (гевівейт, WBO).

2001 – 1 пояс:

1 – Володимир Кличко (гевівейт, WBO).

2002 – 1 пояс:

1 – Володимир Кличко (гевівейт, WBO).

2003 – 0.

2004 – 1 пояс:

1 – Віталій Кличко (гевівейт, WBC).

2005 – 2 пояси:

1 – Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 – Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2006 – 3 пояси:

1 – Володимир Кличко (гевівейт, IBF);

1 – Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 – Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).

2007 – 4 пояси:

1 – Володимир Кличко (гевівейт, IBF);

2 – Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

3 – Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA);

4 – Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2008 – 6 поясів:

2 – Володимир Кличко (гевівейт, IBF, WBO);

1 – Віталій Кличко (гевівейт, WBC);

1 – Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 – Андрій Котельник (суперлайтвейт, WBA);

1 – Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).

2009 – 5 поясів:

2 – Володимир Кличко (гевівейт, IBF, WBO);

1 – Віталій Кличко (гевівейт, WBC);

1 – Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 – В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2010 – 5 поясів:

2 – Володимир Кличко (гевівейт, IBF, WBO);

1 – Віталій Кличко (гевівейт, WBC);

1 – Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);

1 – В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2011 – 5 поясів:

3 – Володимир Кличко (гевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Віталій Кличко (гевівейт, WBC);

1 – В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).

2012 – 4 пояси:

3 – Володимир Кличко (гевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Віталій Кличко (гевівейт, WBC).

2013 – 3 пояси:

3 – Володимир Кличко (гевівейт, WBA Super, IBF, WBO).

2014 – 4 пояси:

3 – Володимир Кличко (гевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Василь Ломаченко (фезервейт, WBO).

2015 – 2 пояси:

1 – Василь Ломаченко (фезервейт, WBO);

1 – Віктор Постол, (суперлайтвейт, WBC).

2016 – 2 пояси:

1 – Олександр Усик (крузервейт, WBO);

1 – Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2017 – 2 пояси:

1 – Олександр Усик (крузервейт, WBO);

1 – Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).

2018 – 8 поясів:

4 – Олександр Усик (крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO);

2 – Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBO);

1 – Олександр Гвоздик (лайтхевівейт, WBC);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2019 – 4 пояси:

3 – Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2020 – 1 пояс:

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2021 – 4 чемпіонських пояси:

3 – Олександр Усик (гевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2022 рік – 4 чемпіонських пояси:

3 – Олександр Усик (гевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2023 рік – 4 чемпіонських пояси:

3 – Олександр Усик (гевівейт, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2024 рік – 7 чемпіонських поясів:

4 – Олександр Усик (гевівейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO);

1 – Василь Ломаченко (лайтвейт, IBF)

1 – Денис Берінчик (лайтвейт, WBO)

1 – Сергій Богачук (супервелтервейт, WBC Interim)

