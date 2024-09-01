22-річний Пачеко нокаутував досвідченого поляка Сулецького

22-річний американець Дієго Пачеко (22-0, 18 КО) переміг 35-річного поляка Мацеєм Сулецьким (30-3, 11 КО) в головному бою шоу Matchroom Boxing в Карсоні (США).

Поєдинок завершився у шостому раунді після потужного боді-шота, після якого поляк не зміг підвестися на ноги.

Тепер американець має титули WBO International та WBC USA у другій середній вазі.

RIGHT ON TIME! 🧨@RealDPacheco lands a CRUNCHING 6th round body shot to Sulecki and move 22-0!



🔛🔝🔜#PachecoSulecki live on @DAZNBoxing pic.twitter.com/8SamL3qGNH — Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 1, 2024

Зазначимо, що Сулецький вперше у своїй кар'єрі програв нокаутом, до цього він поступався тільки рішенням суддів у поєдинках проти Деметріуса Андраде та Деніела Джейкобса.