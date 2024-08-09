Усик: Я готовий на третій поєдинок з Джошуа

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) готовий провести третій бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це боксер розповів в інтерв'ю Mail Sport Boxing.

"Мені особливо не хочеться ніяких реваншів, але коли ми вдруге переможемо Ф’юрі, і коли Ентоні Джошуа переможе Даніеля Дюбуа, звичайно, вони захочуть провести третій бій.

Я не маю права відмовити Ентоні в третьому бою, тому що він дав мені два неймовірні поєдинки. Джошуа допоміг мені стати ще відомішим у світі. Це зробив Ентоні. І якщо це станеться, з Божою допомогою, то я готовий на третій поєдинок з Ентоні", - сказав Усик.