Непереможний український боксер отримав титульний бій

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (15-0, 8 КО) наступний бій проведе у листопаді.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Суперником непереможного українця буде Майкол Беамонт (19-6-1, 9 КО) з Венесуели. Поєдинок відбудеться 19 листопада у Португалії.

На кону протистояння стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBA International. Для 25-річного українця це буде перший титульний бій у кар'єрі.

Нагадаємо, у березні Соломенніков впевнено розібрався із ще одним венесуельцем Ектором Бетанкуртом (15-8, 11 KO). Тоді українець на вечорі боксу від Tymex Boxing Promotion здобув перемогу за рішенням суддів.