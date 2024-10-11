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Непереможний український боксер отримав титульний бій

Олександр Булава — 11 жовтня, 14:20
Непереможний український боксер отримав титульний бій
Олександр Соломенніков
Top Boxing Generation

Український боксер напівлегкої ваги Олександр Соломенніков (15-0, 8 КО) наступний бій проведе у листопаді.

Про це повідомляє Top Boxing Generation.

Суперником непереможного українця буде Майкол Беамонт (19-6-1, 9 КО) з Венесуели. Поєдинок відбудеться 19 листопада у Португалії.

На кону протистояння стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBA International. Для 25-річного українця це буде перший титульний бій у кар'єрі.

Нагадаємо, у березні Соломенніков впевнено розібрався із ще одним венесуельцем Ектором Бетанкуртом (15-8, 11 KO). Тоді українець на вечорі боксу від Tymex Boxing Promotion здобув перемогу за рішенням суддів.

Бокс Олександр Соломенніков

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