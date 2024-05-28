Шитий проведе бій за титул WBC International Silver

Український боксер середньої ваги Олександр Шитий (8-1-2, 3 КО) наступний бій проведе проти Самуель Нмома (19-0, 5 KO) з Нігерії.

Поєдинок відбудеться 14 липня у Секуальсі, Італія. На кону стоятиме титул WBC International Silver у середній вазі, яким наразі володіє нігерієць.

Останній бій Шитий провів у грудні, коли в 10-раундовому бою він переміг Андрія Скакуна (8-1-1, 6 КО) роздільним рішенням суддів та здобув пояс чемпіона України у середньому дивізіоні.

Нмома завоював чемпіонський пояс наприкінці 2023 року, здолавши за очками Джованні Россетті.