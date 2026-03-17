Олександр Чепілко: "У фінансовому плані Хижняк точно не стане успішнішим за Усика та Кличків"

Напередодні дебюту Олександра Хижняка на професійному ринзі відомий експерт Олександр Чепілко вважає, що полтавець, скоріш за все, запізнився зі своїм переходом, та бачить одразу декілька викликів для олімпійського чемпіона.

Також фахівець висловив думку, що Усику буде важко досягти менеджерських успіхів рівня своєї спортивної кар'єри.

Про це керівник проєкту Lucky Punch розповів Чемпіону.

– Пане Олександре, чи зможе Хижняк досягти таких же успіхів на професійному рингу, як його промоутер Усик та брати Клички? Який його результат будете вважати успішним?

– Якщо чесно, не думаю, що Олександр зможе досягти таких же успіхів на професійному рингу, як брати Клички чи Олександр Усик. Коли ми говоримо про результат, то він складається з багатьох компонентів: із завойованих титулів, з зароблених грошей, зі впізнаваності.

Щодо першого – думаю, Олександр може стати чемпіоном світу, адже він, без сумніву, якісний боксер. Так, ми його ще не бачили в професійному рингу, але його досягнення в аматорах говорять самі за себе.

Питання в тому, як його "поведуть" в професіоналах. Якщо матчмейкінг та промоушен у рейтингах будуть якісними – він стане чемпіоном світу. Чи стане абсолютним – це питання, потрібно буде дивитись, хто тоді буде тримати інші пояси.

Щодо другого – у середніх дивізіонах завжди менші гонорари, ніж у хевівейті, якщо ми порівнюємо Олександра з його і нашими зірковими земляками. Усім же відомо, що в боксі є хевівейт, і є інші вагові категорії. Тому в фінансовому плані він точно не стане успішнішим за Усика та Кличків, але свої непогані гроші може заробити.

Щодо третього – олімпійське "золото" й олімпійське "срібло", безперечно, є прекрасним активом, який може допомогти Хижняку стати популярним у професійному боксі. Якщо він буде здобувати яскраві перемоги, його прізвище буде на перших шпальтах світових ЗМІ. Але, знову ж таки, – він не супертяж, тому, якщо ми порівнюємо його майбутню популярність з Усиком чи Кличками, то він, звичайно, їм в цьому програє.

– Чи не запізнився Хижняк з переходом у професійний бокс?

– Скоріше за все, запізнився. Хоча точну відповідь ми дізнаємось за пару років і лише при умові, що Олександр не поєднуватиме профі-бокс з олімпійським. Звичайно, потрібно було йти після Токіо, і, думаю, якби полтавець узяв там "золото", так і сталося б. Він продовжив свій шлях за мрією в олімпійському боксі й досяг її.

Тепер будемо слідкувати як він буде реалізовуватись у професіоналах, хоч і на 5 років пізніше.

– Чи зможе Усик-промоутер досягти такого ж визнання, якого досяг як боксер?

– Це ми також дізнаємося за декілька років за умови активної роботи його промоутерської компанії. Те, що в Олександра є велике ім'я, повага і любов всього світу – це безперечний плюс для його кар'єри менеджера. Але промоутерство – дуже непроста справа, адже бокс – специфічний вид спорту, тут потрібно вміти робити бізнес. Також варто враховувати, що Усику для того аби досягти такого ж визнання, яке він має як боксер, потрібно, напевно, виховати декількох триразових абсолютних чемпіонів світу. А це дуже непроста справа.

Максим Розенко, Чемпіон