З російського полону повернувся боксер Віктор Мовчан

У четвер, 5 лютого, відбувся перший обмін полоненими у 2026 році між Україною та Росією. Серед тих, хто повернувся додому, був і представник спорту.

Про це повідомила Юлія Постернак на своїй сторінці у facebook.

Голова Куликівської громади зазначила, що на рідній землі тепер перебуває морпіх Віктор Мовчан. У цивільному житті він був боксером.

Український воїн був у російському полоні майже чотири роки. Він є захисником Маріуполя.

Загалом під час цього обміну з неволі визволено 150 військових та 7 цивільних українців. 139 з них перебували у полоні з 2022 року.



