Найскладніший бій у кар'єрі: 7 років тому Усик здолав Брієдіса

Сім років тому, 27 січня 2018 року, в Ризі відбувся один із найяскравіших боїв у кар’єрі Олександра Усика. У півфіналі Всесвітньої боксерської суперсерії він зустрівся з непереможеним латвійцем Майрісом Брієдісом. Цей бій назавжди залишиться в історії як один із найскладніших і найнапруженіших для українського чемпіона.

На момент поєдинку Усик вже був володарем титулу WBO у важкій вазі, а Брієдіс – чемпіоном за версією WBC. Обидва боксери були на піку форми та прагнули довести свою перевагу.

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З перших раундів стало зрозуміло, що латвієць налаштований агресивно і готовий нав’язувати свій стиль. Його сильні удари та постійний тиск створили чимало труднощів для Усика, який виглядав обережним і навіть дещо невпевненим. Саме це стало частиною стратегії українця. Усик поступово вивчав суперника, демонструючи свою неймовірну техніку та витривалість.

У середині бою Олександр почав діяти більш активно, використовуючи роботу ніг і точні серії ударів, щоб набирати очки. Брієдіс, у свою чергу, не здавався, намагаючись нав’язати ближній бій, де його фізична міць могла дати перевагу.

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Останні раунди стали справжнім випробуванням для обох. Глядачі в залі та мільйони фанатів перед екранами спостерігали за драматичною боротьбою, де кожен удар міг вирішити результат.

Після фінального гонга судді розділилися у думках, але перемогу з мінімальною перевагою віддали Усику. Він здобув титул WBC, об’єднавши пояси, і продовжив свій шлях до абсолютного чемпіонства.

Цей бій став поворотним моментом у кар’єрі Усика не лише через здобуті титули, але й через внутрішні зміни в його команді. Після складної перемоги він звільнив свого друга та багаторічного тренера Сергія Ватаманюка, з яким працював на початку професійної кар’єри. На місце головного наставника прийшов Анатолій Ломаченко – батько Василя Ломаченка. Саме під його керівництвом Усик готувався до фіналу WBSS, де здобув титул абсолютного чемпіона.