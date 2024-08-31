Хамед: Фюрі здатний перемогти в реванші Усика

Колишній чемпіон світу Насім Хамед вважає, що Тайсон Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) зможе перемогти володаря титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО).

Цитує Хамеда Bad Left Hook.

"Ф'юрі проти Усика — це буде хороший бій. Мені хочеться побачити, як Тайсон вийде і буде битися так, як ніколи раніше, а потім поверне всі пояси додому. Це те, що я хочу побачити. Ніхто не радітиме сильніше за мене, якщо Тайсон це зробить.

Я завжди запитував: "Чому всі говорять тільки про його останній поєдинок?" Чому не говорять про Тайсона, коли він розмазав Вайлдера? Ніхто не міг розмазати Вайлдера, Джошуа не бився з ним. Чому ми не говоримо про це? Всі про це забувають. Чому вони забувають про всі бої перед цим, коли Ф'юрі роками знищував усіх у надважкій вазі та робив це у власному стилі?

Як можна відібрати все, що він зробив у боксі, виходячи з його останнього бою? Так, той дев'ятий раунд був божевільним, ми це знаємо. Але він пережив його, встояв на ногах і зрештою пройшов 12 раундів. Я бачив, як Ф'юрі влучав по Усику серйозними аперкотами й приголомшував його. Він може завдати йому шкоди, тому мені здається, що Ф'юрі здатний перемогти в реванші", — сказав Хамед.