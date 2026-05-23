Нагороди, нове житло та плани на Олімпіаду: як змінилося життя боксера Ростислава Грицевича

Юний боксер із Херсонщини Ростислав Грицевич ще кілька років тому разом із родиною був змушений тікати від війни. Сьогодні він член молодіжної збірної України з боксу, срібний призер чемпіонату України та майстер спорту, який уже відкрито говорить про свою головну мету - Олімпійські ігри.

Поки ім'я Ростислава мало відоме широкій аудиторії, але у боксерському середовищі його називають одним із найперспективніших молодих спортсменів країни. Після евакуації з Херсонської області родина Грицевичів оселилася у Миколаєві.

Упродовж тривалого часу шестеро людей - батьки, троє дітей і бабуся - жили в невеликій однокімнатній квартирі на околиці міста. Саме там Ростислав готувався до змагань, відновлювався після виснажливих тренувань і паралельно виборював місце у молодіжній збірній України.

"Бувало важко, але я розумів, заради чого працюю. Хотілося більшого і в житті, і в спорті", - говорить спортсмен.

Тренер Ростислава та віцепрезидент федерації боксу Миколаївської області Петро Місаренко каже: побутові умови серйозно впливали на життя родини та підготовку хлопця. За його словами, у маленькій квартирі фактично не було можливості нормально відновлюватися після тренувань.

"Шість людей в одній кімнаті - це дуже складно для будь-кого. А для спортсмена, який тренується двічі на день і має постійно відновлюватися, - тим більше", - пояснює тренер.

Напередодні чемпіонату України Грицевичі переїхали до просторої трикімнатної квартири у центрі Миколаєва. Вирішити житлове питання допоміг народний депутат Ігор Копитін. Копитін родом із Миколаївщини та в минулому професійно займався спортом - він Чемпіон Європи з рукопашного бою 2009 року.

Тому, за словами колег, продовжує уважно стежити за спортивним життям регіону й підтримувати молодих спортсменів. Історія Ростислава Грицевича - хлопця, який не покинув тренування ні в окупації, ні в евакуації та пробився до молодіжної збірної України, - зачепила політика.

Після знайомства з родиною Копитін долучився до вирішення їхнього житлового питання, щоб Ростислав міг нормально тренуватися і готуватися до змагань. У новій квартирі в Ростислава вперше з'явилася власна кімната. Там він зберігає медалі, кубки та переглядає записи своїх поєдинків.

"Це моя кімната. Тут мої досягнення з турнірів. Тут я можу побути сам, подумати, розібрати бої, налаштуватися", — розповідає хлопець. Мама спортсмена Тетяна Грицевич каже, що переїзд змінив життя всієї родини.

"У Ростислава тепер є свій простір, і це дуже важливо. Раніше всі були разом в одній кімнаті. Зараз стало набагато легше і йому, і нам", — говорить вона. Сам Ростислав зізнається: нові умови додали йому ще більше мотивації. "Коли є нормальний побут, хочеться ще більше працювати. Хочеться довести самому собі, що все це не дарма", - говорить він.

Нещодавно Грицевич вдруге поспіль став срібним призером чемпіонату України з боксу серед молоді. Турнір у Білій Церкві зібрав близько 300 найсильніших спортсменів країни. У своїй ваговій категорії Ростислав вважався одним із претендентів на золото, однак у фіналі дався взнаки травмований бік.

"Я їхав туди заряджений, їхав за своїм. Не вийшло забрати перше місце, але я обов'язково повернуся. Своє треба забирати", — каже спортсмен. Саме за підсумками цього чемпіонату Ростислав виконав норматив майстра спорту України. Втім, зупинятися на цьому він не планує.

"Це мої найкращі досягнення за останній рік, але це тільки початок. У нас уже є майстер спорту, тепер треба йти далі — до заслуженого майстра спорту й до Олімпіади", — говорить боксер.

Найближчим часом він вирушить на тренувальний збір молодіжної збірної України у Чернівецькій області, після чого продовжить підготовку до нових стартів.