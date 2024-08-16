Маклін назвав фаворита бою Дерев'янченко — Мбіллі

Колишній чемпіон Великої Британії та коментатор Sky Sports Метью Маклін вважає, що володар титулів WBC Continental Americas та WBA International у другій середній вазі француз Крістіан Мбіллі (27-0, 23 KO) зможе перебоксувати українця Сергія Деревʼянченка (15-5, 10 KO).

Цитує боксера Ready to Fight.

"Відмінний бій між Крістіаном Мбіллі та Сергієм Дерев'янченком. Дерев'янченко піднявся з середньої ваги, і хоча він зберіг свою силу, чи не буде Мбіллі занадто великим, фізично сильним, наполегливим, занадто інтенсивним, але при цьому ефективним? Я думаю, що так.

Я вважаю, що Мбіллі виграє за очками", — сказав Маклін.