Луцак: Я буду прагнути здобути олімпійську ліцензію

Українська боксера Ірина Луцак стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боксу-2026 у ваговій категорії до 80 кг.

У інтерв'ю Чемпіону уродженка Івано-Франківська розповіла про емоції від завойованої нагороди, шлях на ЧЄ та думки про майбутні змагання.

– Які емоції після завоювання дебютної нагороди на дорослому чемпіонаті Європи?

– Емоції, звичайно, дуже позитивні. Це мій перший чемпіонат Європи серед еліти, і одразу вдалося взяти медаль. Для мене це дуже важливий результат і великий досвід. Я дуже рада, що мала можливість представляти Україну на такому рівні. Звісно, після півфіналу є розуміння, що хотілося більшого, але ця бронза для мене – ще одна мотивація працювати далі.

– Якщо описати твій шлях на континентальній першості, яким він був?

– Я б сказала, що він був непростим, але дуже цікавим. Кожен бій був по-своєму важливим, і з кожним поєдинком я набиралася впевненості. Довелося багато працювати, слухати тренера, адаптуватися до суперниць і викладатися на максимум. Тому я задоволена тим, як пройшла цей турнір, і тим досвідом, який отримала.

– Такі поєдинки, як півфінальний проти чемпіонки світу – це новий досвід? Який ти урок винесла з цього бою?

– Так, безумовно. Це був дуже цінний досвід для мене, тому що я зустрілася з боксеркою найвищого рівня. У таких боях розумієш, наскільки важливі кожна секунда, концентрація і дисципліна. Для себе я винесла те, що потрібно ще більше працювати над темпом, тактикою і вмінням тримати свій бокс протягом усього поєдинку.

– Ти вже виступаєш серед дорослих боксерок. Порівняй ці відчуття з виступами, наприклад, у молодіжці, і наскільки конкуренція зростає на рівні еліти?

– Різниця відчувається. На рівні еліти більше досвідчених спортсменок, багато хто вже має серйозні міжнародні турніри за плечима. Тут не можна розслаблятися ні на секунду, кожна суперниця може покарати за помилку. Але мені подобається цей рівень, тому що саме в таких боях ти найбільше ростеш як спортсменка.

– Попереду дуже важливий 2027 рік, відбір на ОІ, чи відчуваєш у собі сили поборотися за ліцензію?

– Зараз я ще не ставила собі конкретних цілей саме щодо Олімпіади. Поки хочу відновитися після чемпіонату, проаналізувати свої бої та зрозуміти, над чим потрібно працювати далі. А вже потім будемо рухатися поступово й дивитися по ситуації. Звичайно, якщо буде можливість поборотися за олімпійську ліцензію, я буду до цього прагнути.