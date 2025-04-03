Легендарний Холмс пригадав свою поразку 22-річному Тайсону

Колишній чемпіон світу Ларрі Холмс пояснив, чому в 39-річному віці погодився на бій з 22-річним Майком Тайсоном. Американець визнав, що зробив це заради грошей, але додав, що на піку кар'єри переміг би "Залізного Майка".

Його слова цитує FigthSite.

"Я не повинен був виходити з пенсії і битися з ним. Я бився з Майком Тайсоном і програв. Він мене зупинив. Тайсон дійсно вміє бити, цього у нього не відняти. Якби я був у розквіті сил, то я б його побив. Я зробив це заради грошей. Мені довелося зробити це заради грошей", – сказав легендарний Холмс.

Тайсон підійшов до цього поєдинку з рекордом 32-0 (28 КО). Холмс до травня 1985 року мав результат 48-0 (34 КО), але потім двічі програв Майклу Спінксу і пішов із боксу.

Після поразки від Майка він також на три роки завершив кар'єру, але невдовзі повернувся і боксував до 2002 року. У січні 1997 провів бій за титул чемпіона світу за версією IBF, але програв Браяну Нельсену роздільним рішенням.