Колишній чемпіон світу прийшов на битву поглядів проти польського боксера з мечем

На битві поглядів колишній чемпіон світу у другій середній категорії британець Кріс Юбенк-молодший (33-3, 24 КО) на битву поглядів проти поляка Каміла Шеремети (22-1-2, 6 КО) взяв із собою арабський меч.

Це не злякало ні його суперника, ні тих, хто був у залі. Навпаки, представники боксерів з посмішкою спостерігали за тим, що відбувається.

Поєдинок між ними пройде 12 жовтня в андеркарті бою Дмітрій Бівол – Артур Бетербієв місті Ер-Ріяд.

Chris Eubank Jr draws a sword during the final press conference face-off for his fight vs Kamil Szeremeta on Saturday night…



[🎥 @DAZNBoxing] pic.twitter.com/MKUXeTg8y3 — Michael Benson (@MichaelBensonn) October 10, 2024

Свій останній бій Юбенк молодший провів ще у вересні минулого року. Тоді він зумів нокаутувати у реванші свого земляка Ліама Сміта.