Колишній чемпіон світу прийшов на битву поглядів проти польського боксера з мечем
Кріс Юбенк-мл та Каміл Шеремета
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На битві поглядів колишній чемпіон світу у другій середній категорії британець Кріс Юбенк-молодший (33-3, 24 КО) на битву поглядів проти поляка Каміла Шеремети (22-1-2, 6 КО) взяв із собою арабський меч.
Це не злякало ні його суперника, ні тих, хто був у залі. Навпаки, представники боксерів з посмішкою спостерігали за тим, що відбувається.
Поєдинок між ними пройде 12 жовтня в андеркарті бою Дмітрій Бівол – Артур Бетербієв місті Ер-Ріяд.
Свій останній бій Юбенк молодший провів ще у вересні минулого року. Тоді він зумів нокаутувати у реванші свого земляка Ліама Сміта.