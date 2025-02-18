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Колишній чемпіон світу назвав кращого боксера за Усика

Руслан Травкін — 18 лютого 2025, 17:14
Колишній чемпіон світу назвав кращого боксера за Усика
Тімоті Бредлі
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Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі американець Тімоті Бредлі (33-1-2, 13 КО) вважає, що Теренс Крофорд (40-0, 31 КО) набагато краще Олександра Усика (23-0, 14 КО), якщо оцінювати боксерів незалежно від вагової категорії.

Про це американець заявив у коментарі для SecondsOut.

"Кроуфорд – лідер pound-for-pound. Він найкращий боєць у світі на даний момент, якщо судити за нагородами.

Те, що зробив Олександр Усик за останні кілька років, було феноменальним. Ви не можете відмовити йому в першому місці, але Кроуфорд робив те саме протягом багатьох років. Він понад десять років у рейтингу pound-for-pound", – сказав Бредлі.

Нагадаємо, що Бредлі також вважає, що Кроуфорд зможе впевнено перемогти зіркового мексиканця Сауля Канело Альвареса.

Бокс Тімоті Бредлі Олександр Усик Теренс Кроуфорд

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