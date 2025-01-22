Ексчемпіон світу готується відновити кар'єру

Ексчемпіон світу за версіями WBA, WBC та WBA Super у напівсередній ваговій категорії американець Кіт Турман (30-1, 22 КО) повернеться на ринг після трирічної перерви.

Про це повідомляє The Ring.

Американець, який востаннє виходив на ринг у 2022 році, проведе бій проти австралійця Брока Джарвіса (22−1, 20 КО). Поєдинок відбудеться на арені Hordern Pavilion в австралійському Сіднеї у межах вечора боксу промоутерської компанії No Limit Boxing.

Розквіт кар'єри Турмана припав на 2017 рік, коли він об'єднав титули WBC і WBA після перемоги над Дані Гарсією. У 2019 році він програв легендарному Менні Пак'яо, та після цього провів один лише двобій – у лютому 2022-го переміг Маріо Барріоса.

Напередодні повідомлялося, що легенда світового боксу Володимир Кличко розглядає можливість свого повернення на професійний ринг.