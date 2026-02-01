Керрінгтон ефектно нокаутував Кастро у поєдинку за титул WBC

Тимчасовий чемпіон WBC в напівлегкій вазі Брюс Керрінгтон (17-0, 10 KO) здобув перемогу над Карлосом Кастро (30-4, 14 КО) на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку.

Поєдинок розпочався з активності Керрінгтона, який був влучнішим в розмінах в середній та ближній дистанції. Суперник відповів у четвертому раунді ударами по корпусу та влучанням у наступній трихвилинці.

У другій половині бою Брюс нарощував свою перевагу та у дев'ятому раунді, після комбінації з декількох ударів повалив опонента.

Керрінгтон здобув вакантний титул WBC, який звільнив Стівен Фултон (23-2, 8 КО) після поразки від О'Шакі Фостера (24-3, 12 KO).

Огляд бою

Нагадаємо, в головному поєдинку вечора Шакур Стівенсон здобув перемогу одноголосним рішенням суддів (тричі по 119:109), вигравши 11 з 12 раундів. Він відібрав у Лопеса титули WBO та The Ring у першій напівсередній вазі та став чемпіоном у четвертому для себе дивізіоні.