Фаріон: Усик має вибачитися переді мною та українською державою

Українська мовознавиця Ірина Фаріон жорстко висловилася про боксера Олександра Усика (22-0, 14 КО), звинувативши його в "знищенні української держави".

Про це філологиня заявила в інтерв'ю Sport-express.ua.

"Усик має публічно попросити вибачення в Ірини Фаріон. І не тільки переді мною, а й перед українською державою. А потім піти та плюнути в писок московським попам! Я хочу побачити, коли боксерське «тєло» це зробить.

Нехай підійде до своїх наставників, Кіріла та Онуфрія, і плюне їм в морду. Служити московським попам – це гірше, ніж ракети, які кожного дня і ночі летять на Україну. Це ті люди, які полонили душу, а якщо душа в полоні, то тіло не має жодного значення. Це покійник у відпустці.

Чи вболівала я за Усика у бою проти Ф'юрі? Як я можу вболівати за людей, які знищували українську державу? Я не хочу віддавати свою енергію за цих нікчемних людей, бо перестану себе поважати, та ще й після того, коли тіло, яке воює кулаками, обкладає брутальною лексикою доктора філологічних наук. Воно ж якесь хворе, йому психіатр потрібен", — сказала Фаріон.