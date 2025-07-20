Тайсон Ф’юрі: Я двічі перемагав Усика

Зірковий британський боксер Тайсон Ф’юрі прокоментував перемогу Усика над Даніелем Дюбуа та викликав українця на ще один бій.

Відповідне звершення Ф’юрі опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Олександр Усик фантастично нокаутував Дюбуа, хорошого молодого хлопця. Вітаю обох. Усик знає, що є лише одна людина, яка може його перемогти. Я робив це двічі раніше, і світ це знає. Мене обдурили без вазеліну.

Але я прийняв це як чоловік. Хоч хто б що не казав, я виграв ті бої. Гарантовано на 100%. Є тільки один справжній чоловік – це Циганський король. Давай", – сказав британець.