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Тайсон Ф’юрі: Я двічі перемагав Усика

Олег Дідух — 20 липня 2025, 13:50
Тайсон Ф’юрі: Я двічі перемагав Усика
Тайсон Ф'юрі
Getty Images

Зірковий британський боксер Тайсон Ф’юрі прокоментував перемогу Усика над Даніелем Дюбуа та викликав українця на ще один бій.

Відповідне звершення Ф’юрі опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"Олександр Усик фантастично нокаутував Дюбуа, хорошого молодого хлопця. Вітаю обох. Усик знає, що є лише одна людина, яка може його перемогти. Я робив це двічі раніше, і світ це знає. Мене обдурили без вазеліну.

Але я прийняв це як чоловік. Хоч хто б що не казав, я виграв ті бої. Гарантовано на 100%. Є тільки один справжній чоловік – це Циганський король. Давай", – сказав британець.

Нагадаємо, вчора, 19 липня, Усик нокаутував Дюбуа у 5 раунді поєдинку на Вемблі в Лондоні та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Усик двічі перемагав Ф’юрі рішенням суддів – спершу роздільним, потім – одноголосним.

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