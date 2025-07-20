Тайсон Ф’юрі: Я двічі перемагав Усика
Зірковий британський боксер Тайсон Ф’юрі прокоментував перемогу Усика над Даніелем Дюбуа та викликав українця на ще один бій.
Відповідне звершення Ф’юрі опублікував на своїй сторінці в Instagram.
"Олександр Усик фантастично нокаутував Дюбуа, хорошого молодого хлопця. Вітаю обох. Усик знає, що є лише одна людина, яка може його перемогти. Я робив це двічі раніше, і світ це знає. Мене обдурили без вазеліну.
Але я прийняв це як чоловік. Хоч хто б що не казав, я виграв ті бої. Гарантовано на 100%. Є тільки один справжній чоловік – це Циганський король. Давай", – сказав британець.
Нагадаємо, вчора, 19 липня, Усик нокаутував Дюбуа у 5 раунді поєдинку на Вемблі в Лондоні та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.
Усик двічі перемагав Ф’юрі рішенням суддів – спершу роздільним, потім – одноголосним.