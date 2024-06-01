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Джошуа — бійцям Гірна: В****ь цих хлопців з Queensbury

Игорь Чернявский — 1 червня, 14:30
Джошуа — бійцям Гірна: В****ь цих хлопців з Queensbury

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) побажав успіхів бійцям Matchroom Boxing, які 1 червня будуть битися проти представників Queensbury Promotions.

Відео зі зверненням Ей Джея опублікував його промоутер та директор Matchroom Едді Гірн.

"5 на 5, Matchroom проти Queensbury. Гадаю, щось подібне відбувається вперше в історії. Звісно, я вболіватиму за команду Matchroom. Уперед, в****ь цих хлопців з Queensberry", — сказав Джошуа.

Сьогодні, 1 червня, в Саудівській Аравії відбудеться вечір боксу за участі бійців Matchroom Boxing та Queensbury Promotions. У заочному протистоянні переможе та компанія, чиї бійці виграють більше поєдинків.

Це шоу подається як притостояння двох топових промоутерів — Едді Гірна та Френка Воррена, які очолюють Matchroom Boxing та Queensbury Promotions відповідно.

В головній події боксуватимуть Філіп Хргович і Даніель Дюбуа. На кону їх бою стоятиме титул тимчасового чемпіона IBF.

Бокс Едді Гірн Ентоні Джошуа

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