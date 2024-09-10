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Джошуа не проти провести бій з Вайлдером

Ігор Чернявський — 10 вересня, 09:40
Джошуа не проти провести бій з Вайлдером
Getty Images

Колишній чемпіон світу в надважкі вазі Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) хотів би побитися з іншим ексчемпіоном Деонтеєм Вайлдером (43-4-1, 42 KO).

Про це він сказав у інтерв’ю DAZN Boxing.

"Бій усе ще може відбутися. Чому б і ні? Я завжди казав, що це не проблема для мене. Якщо відкинути трешток, то це всього лише бій. Тож так, я б побився з Вайлдером", — сказав Джошуа.

Нагадаємо, Вайлдер програв 4 з 5 останніх поєдинків. Окрім двох поспіль поразок Тайсону Ф’юрі, "Бронзовий бомбардувальник" також поступився Джозефу Паркеру та Чжану Чжилею.

Бокс Ентоні Джошуа Деонтей Вайлдер

Ентоні Джошуа

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