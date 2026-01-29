Українська правда
Місія має продовжуватись: Джошуа виступив зі зверненням після смертельного ДТП в Нігерії

Олександр Булава — 29 січня 2026, 22:30
Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) впереш звернувся до уболівальників після смертельної ДТП, де загинуло двоє його тренерів – Латца та Сіна.

"У нас було стільки планів — закрити 2024-2025 роки, і ми мали місію. Ми повернулися додому, поїхали до своїх родин – і все раптом перевернулося з ніг на голову...

Вони – мої брати. Передусім мої друзі. Потім ми стали бізнес-партнерами, стали бійцями, стали лейтенантами, генералами — ми стали всім. Ми були сусідами по дому, ми жили разом, розумієте? Так… Це біль. Великий біль.

Але що я можу сказати? Колись і мій час настане. І я не боюся цього – зовсім. Мені навіть спокійно від думки, що по той бік у мене є два брати. Я втрачав людей і раніше, але не так – не тих, хто був моєю лівою і правою рукою на всьому цьому шляху. Це було непросто, але вони…

Я – великий хлопець, але я був поряд з гігантами, які захищали мене. Місія має продовжуватись. Я знаю, що вони хотіли зробити для своїх родин, і моя місія полягає в тому аби допомогти їм досягти їх цілей. Навіть якщо фізично вони вже не з нами. Коли я молюсь вранці та ввечері, вони завжди зі мною.

Тому я буду допомагати аби їхні мрії збувались. Насправді не лише я, вся наша команда це робитиме", – сказав Джошуа.

Наприкінці грудня боксер потрапив у смертельну ДТП, в якій загинули два близьких друга Джошуа тренери британця Латц та Сіна.

Напередодні водію автомобіля після смертельної аварії висунули звинувачення. Також стало відомо, що один зі свідків трагедії вкрав телефон Джошуа.

Раніше британського боксера підтримав Олександр Усик.

