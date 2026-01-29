Місія має продовжуватись: Джошуа виступив зі зверненням після смертельного ДТП в Нігерії

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) впереш звернувся до уболівальників після смертельної ДТП, де загинуло двоє його тренерів – Латца та Сіна.

Про це боксер розповів в Instagram.

"У нас було стільки планів — закрити 2024-2025 роки, і ми мали місію. Ми повернулися додому, поїхали до своїх родин – і все раптом перевернулося з ніг на голову...

Вони – мої брати. Передусім мої друзі. Потім ми стали бізнес-партнерами, стали бійцями, стали лейтенантами, генералами — ми стали всім. Ми були сусідами по дому, ми жили разом, розумієте? Так… Це біль. Великий біль.

Але що я можу сказати? Колись і мій час настане. І я не боюся цього – зовсім. Мені навіть спокійно від думки, що по той бік у мене є два брати. Я втрачав людей і раніше, але не так – не тих, хто був моєю лівою і правою рукою на всьому цьому шляху. Це було непросто, але вони…

Я – великий хлопець, але я був поряд з гігантами, які захищали мене. Місія має продовжуватись. Я знаю, що вони хотіли зробити для своїх родин, і моя місія полягає в тому аби допомогти їм досягти їх цілей. Навіть якщо фізично вони вже не з нами. Коли я молюсь вранці та ввечері, вони завжди зі мною.

Тому я буду допомагати аби їхні мрії збувались. Насправді не лише я, вся наша команда це робитиме", – сказав Джошуа.