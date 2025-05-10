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У нього вкрали пояси: батько Ф’юрі – про поразки сина від Усика

Олександр Булава — 10 травня 2025, 14:33
У нього вкрали пояси: батько Ф’юрі – про поразки сина від Усика
Getty Images

Джон Ф’юрі, батько колишнього чемпіона світу Тайсона (34-2-1, 24 КО), вважає, що його сина засудили у поєдинках проти Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Цитує Ф’юрі-старшого talkSPORT.

Минулого року Ф'юрі зазнав дві поспіль поразок від Усика, програвши перший поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу роздільним рішенням суддів у травні, а потім зазнав поразки одноголосним рішенням суддів сім місяців по тому.

На думку батька Циганського короля, його син виграв обидва двобої.

"Вони просто вкрали пояси Тайсона. Вони просто не хочуть платити Тайсону гроші, які він отримав би за перемогу. Як на мене, Тайсон виграв обидва бої, хоча й був не в найкращій формі.

Безперечно, Усик — чудовий боксер, абсолютний чемпіон, але він не збирає повні трибуни на стадіонах. Не вірю, що вони продадуть Вемблі на бій з Дюбуа.

Усик не має харизми, щоб бути тут зіркою", – розповів Ф’юрі-старший.

Після другої поразки від Усика Тайсон оголосив про завершення кар'єри.

Зазначимо, що у квітні 2022 року Ф'юрі вже оголошував про завершення кар'єри після бою з Ділліаном Вайтом, проте згодом британець повернувся до професійного боксу.

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