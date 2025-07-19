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Дюбуа прибув на Вемблі на реванш з Усиком

Олександр Булава — 19 липня 2025, 22:28
Дюбуа прибув на Вемблі на реванш з Усиком
Даніель Дюбуа
leigh dawney photography

Володар титулу IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) прибув на стадіон "Вемблі", де відбудеться його реванш з чемпіоном світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Їх бій відбудеться в ніч з 19 на 20 липня у Лондоні на легендарному стадіоні "Вемблі". Орієнтовний початок о 00:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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