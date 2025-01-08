Дружина Усика похизувалася стильними фото на фоні природи та вантажівки

Дружина чемпіона світу з боксу Олександра Усика порадувала прихильників новими фото у соціальних мережах.

Катерина виклала знімки з фотосесій на фоні природи та, що найцікавіше, іржавої вантажівки.

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Світлини за декілька година набрали тисячі лайків, а жіноча половина населення в захваті від результату та образу коханої боксера.

Нагадаємо, Олександр Усик та Катерина познайомилися ще у шкільні роки в Сімферополі. Вони разом уже понад 14 років, а офіційно одружилися у 2009 році.

Пара виховує чотирьох дітей – двох синів і двох доньок. Старший син, Кирило, народився у 2010 році, донька Єлизавета – у 2012 році, Михайло, з'явився на світ у 2015 році, а в 2024 році народилася Марія.