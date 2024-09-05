Дерев'янченко розповів деталі відновлення після складної травми руки

Український боксер Сергій Дерев'янченко розповів, як буде проходити процес відновлення після операції на руці.

Про це він сказав для Vringe.com.

"Я був упевнений, що виграю у Мбіллі, адже суперник був прохідний. Але травма руки докорінно змінила картину бою. На даному етапі складно прогнозувати, скільки саме мені знадобиться часу для відновлення. У кожного свій організм.

Операція пройшла успішно, далі реабілітація – до 6 місяців. Я робитиму все від мене залежне, щоб грамотно відновити руку", – сказав він.