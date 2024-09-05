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Дерев'янченко розповів деталі відновлення після складної травми руки

Руслан Травкін — 5 вересня, 17:16
Дерев'янченко розповів деталі відновлення після складної травми руки
Сергій Дерев'янченко
facebook.com/SergiyDerevyanchenko

Український боксер Сергій Дерев'янченко розповів, як буде проходити процес відновлення після операції на руці.

Про це він сказав для Vringe.com.

"Я був упевнений, що виграю у Мбіллі, адже суперник був прохідний. Але травма руки докорінно змінила картину бою. На даному етапі складно прогнозувати, скільки саме мені знадобиться часу для відновлення. У кожного свій організм.

Операція пройшла успішно, далі реабілітація – до 6 місяців. Я робитиму все від мене залежне, щоб грамотно відновити руку", – сказав він.

Нагадаємо, в останньому поєдинку 38-річний спортсмен програв французу Крістіану Мбіллі. Весь поєдинок Сергій провів із травмованою рукою.

Бокс Сергій Дерев'янченко Крістіан Мбіллі

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