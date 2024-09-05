Дерев'янченко розповів деталі відновлення після складної травми руки
Сергій Дерев'янченко
facebook.com/SergiyDerevyanchenko
Український боксер Сергій Дерев'янченко розповів, як буде проходити процес відновлення після операції на руці.
Про це він сказав для Vringe.com.
"Я був упевнений, що виграю у Мбіллі, адже суперник був прохідний. Але травма руки докорінно змінила картину бою. На даному етапі складно прогнозувати, скільки саме мені знадобиться часу для відновлення. У кожного свій організм.
Операція пройшла успішно, далі реабілітація – до 6 місяців. Я робитиму все від мене залежне, щоб грамотно відновити руку", – сказав він.
Нагадаємо, в останньому поєдинку 38-річний спортсмен програв французу Крістіану Мбіллі. Весь поєдинок Сергій провів із травмованою рукою.