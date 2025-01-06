Дюбуа: Коли дивився бій Усик – Ф'юрі то думав, що я краще

Британський боксер Даніель Дюуба (22-2, 21 КО) вважає, що готовий до бою з українським чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це Дюбуа розповів порталу BoxNation.

"Я думав, що це був близький бій, але Усик переміг. У декількох останніх раундах він здобув перемогу. Це був гарний бій, два найкращих боксери і я думаю, Олександр Усик переміг.

Коли я дивився, я думав: "Я краще". Я готовий, якщо вони зроблять бій, і це буде величезний бій і проти Ф'юрі, і проти Усика. Я довго був претендентом, але тепер я чемпіон і я хочу рухатись як чемпіон і бути безжальним", – підсумував Дюбуа.

Зазначимо, що українець в останньому бою здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш – українець погодився.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій у серпні 2023 року. Усик здобув перемогу нокаутом.