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Дюбуа: Коли дивився бій Усик – Ф'юрі то думав, що я краще

Станіслав Лисак — 6 січня 2025, 08:50
Дюбуа: Коли дивився бій Усик – Ф'юрі то думав, що я краще
Даніель Дюбуа нокаутує Ентоні Джошуа
Getty Images

Британський боксер Даніель Дюуба (22-2, 21 КО) вважає, що готовий до бою з українським чемпіоном світу в суперважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Про це Дюбуа розповів порталу BoxNation.

"Я думав, що це був близький бій, але Усик переміг. У декількох останніх раундах він здобув перемогу. Це був гарний бій, два найкращих боксери і я думаю, Олександр Усик переміг.
Коли я дивився, я думав: "Я краще". Я готовий, якщо вони зроблять бій, і це буде величезний бій і проти Ф'юрі, і проти Усика. Я довго був претендентом, але тепер я чемпіон і я хочу рухатись як чемпіон і бути безжальним", – підсумував Дюбуа.

Зазначимо, що українець в останньому бою здобув перемогу одностайним рішенням суддів над Тайсоном Ф'юрі. Після оголошення переможця на ринг піднявся Даніель Дюбуа і закликав Усика провести реванш українець погодився.

Нагадаємо, Усик та Дюбуа провели бій у серпні 2023 року. Усик здобув перемогу нокаутом.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Даніель Дюбуа

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