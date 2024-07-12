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Богачук про бій з Ортісом: Це буде війна

Олександр Булава — 12 липня, 16:04
Богачук про бій з Ортісом: Це буде війна

Тимчасовим чемпіоном WBC у першій середній вазі Сергієм Богачуком (24-1, 23 KO) вважає, що бій проти Вірджіла Ортіса (21-0, 21 KO) буде справжньою битвою.

Цитує українця Boxing Scene.

"Я радий бути тут проти такого великого і сильного суперника, як Вірджіл. Для мене це цікаво. Вірджіл — хороший суперник, і це добре для мене. Це буде не бій, це буде війна.

Це буде цікавий поєдинок. Для мене це великий шанс представити Україну в Лас-Вегасі й влаштувати велике шоу", — сказав Богачук.

Бій пройде 10 серпня на арені Mandalay Bay в Лас-Вегасі, США. Поєдинок визначить, хто володітиме титулом тимчасового чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі, який зараз належить українцю.

Нагадаємо, свій попередній бій Богачук провів 31 березня, коли знищив Браяна Мендоса. Ортіс 3 серпня мав провести поєдинок з австралійцем Тімом Цзю, але бій скасували через травму суперника.

Бокс Сергій Богачук Вірджіл Ортіс

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