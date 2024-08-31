Визначилась дата наступного бою Руденка

Український боксер надважкої ваги Андрій Руденко (36-7, 22 KO) проведе наступний поєдинок 28 вересня.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Суперником українця буде непереможний британець Джонні Фішер (12-0, 11 KO). Спочатку їх поєдинок мав відбутися 24 серпня у Манчестері, однак організатори перенесли його на 28 вересня у Лондон.

Бій на Copper Box Arena стане головною подією вечора боксу від Matchroom Boxing на DAZN

Нагадаємо, 40-річний Руденко свій останній бій провів у жовтні минулого року проти земляка Семена Пахомова (2-18, 2 КО) на вечорі боксу в комплексі Emily Resort у Винниках. Поєдинок завершився перемогою Сергія у першому раунді.

25-річний Фішер 6 липня технічним нокаутом у першому раунді здолав хорвата Алена Бабіча (12-2, 11 КО).