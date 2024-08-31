Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Визначилась дата наступного бою Руденка

Олександр Булава — 31 серпня, 11:15
Визначилась дата наступного бою Руденка
Андрій Руденко
Top Boxing Generation

Український боксер надважкої ваги Андрій Руденко (36-7, 22 KO) проведе наступний поєдинок 28 вересня.

Про це повідомляє Matchroom Boxing.

Суперником українця буде непереможний британець Джонні Фішер (12-0, 11 KO). Спочатку їх поєдинок мав відбутися 24 серпня у Манчестері, однак організатори перенесли його на 28 вересня у Лондон.

Бій на Copper Box Arena стане головною подією вечора боксу від Matchroom Boxing на DAZN

Нагадаємо, 40-річний Руденко свій останній бій провів у жовтні минулого року проти земляка Семена Пахомова (2-18, 2 КО) на вечорі боксу в комплексі Emily Resort у Винниках. Поєдинок завершився перемогою Сергія у першому раунді.

25-річний Фішер 6 липня технічним нокаутом у першому раунді здолав хорвата Алена Бабіча (12-2, 11 КО).

Бокс Андрій Руденко

Бокс

Кроуфорд відмовився від ще одного чемпіонського титулу
Колишній чемпіон UFC заявив про готовність провести бій з Усиком
Харлан розповіла про досвід спілкування з Усиком
Сіренко пояснив співпрацю з компанією Воррена
Відомий український боксер, який був чемпіоном світу, повернеться на ринг у 40-річному віці

Останні новини