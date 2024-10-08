Батько Хейні закликав Раяна Гарсію пройти допінг-тест у найближчі дві доби

Білл Хейні, батько Девіна Хейні (31-0, 15 КО), звернувся до Раяна Гарсії та його команди. (24-1, 20 КО).

Хейні-старший заговорив про реванш між його сином та "Королем Раяном" під час прямого ефіру в Instagram.

"Раяне Гарсія та командо, якщо ви хочете реваншу, зареєструйтеся на допінг-тест протягом наступних 48 годин. VADA (Всесвітнє антидопінгове агентство – прим.) чекає на вас. М’яч на твоїй стороні, Раяне. Подивимося, наскільки ви хочете реваншу. Ми зареєстровані на допінг-тест і готуємося битися з ким завгодно. А ти, Раяне? У тебе є 48 годин, чемпіоне. Зроби свій наступний крок. Я дуже надихаюся, думаючи про те, наскільки чудовим може бути реванш", – сказав Хейні.

Нагадаємо, Хейні та Гарсія провели бій у квітні 2024 року. Раян завдав Девіну першої поразки в кар’єрі, але після оприлюднення результатів допінг-контролю стало відомо, що в організмі переможця виявили заборонену речовину остарин. Результат поєдинку анулювали, а Гарсію відсторонили від боксу на тривалий термін.