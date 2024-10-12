Артур Бетербієв – Дмітрій Бівол: бійка "не росіян" в Ер-Ріяді

Саудити наполегливо продовжують перетворювати власну столицю на Мекку великого спорту. Це безумовно стосується й професійного боксу. Саме завдяки Riyadh Seasons ми насолоджуємося такими великими поєдинками, як Усик – Ф'юрі чи Дюбуа – Джошуа.

12 жовтня в багатопрофільному розважальному комплексі Kingdom Arena (Boulevard Hall) відбудеться черговий мегафайт. В об'єднавчому бою за абсолютне чемпіонство у напівважкій вазі (до 79,379 кг) зійдуться два недоросіянина – "корінний канадець" Артур Бетербієв та уродженний киргиз Дмітрій Бівол.

Зрозуміло, що українським вболівальникам не надто цікаві аравійські розбірки майстрів спорту Російської Федерації, що проживають у Квебеку та Каліфорнії відповідно. Однак сам статус поєдинку за абсолютне чемпіонство не може не привернути увагу поціновувачів боксу. Без жодних вболівальницьких емоцій розглянемо, чим може відзначитися ця сутичка непереможних чемпіонів з Канади та Киргизстану.

Бетербієв Бівол Вік 39 років 33 років Зріст 182 см 183 см Розмах рук 185 см 183 см Професійний рекорд 20-0, 20 КО 23-0, 12 KO Чемпіонські пояси IBF (9 захист) WBC (6 захист) WBA (8 захист) IBO (2 захист) Стійка Ортодокс Ортодокс

Бетербієв Бівол Вік 39 років 33 років Зріст 182 см 183 см Розмах рук 185 см 183 см Професійний рекорд 20-0, 20 КО 23-0, 12 KO Чемпіонські пояси IBF (9 захист) WBC (6 захист) WBA (8 захист) IBO (2 захист) Стійка Ортодокс Ортодокс

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Артур Бетербієв – не простий панчер-рубака

Однією з принад звітного поєдинку подається протилежність стилів. Мовляв, очікуйте безкомпромісну сутичку рубаки Бетербієва та супертехнаря Бівола. Насправді не все так однозначно щодо боксерських вмінь уродженця Дагестану. Звернемо увагу на те, що в любительскій кар'єрі він досяг набагато більших успіхів у порівнянні зі своїм майбутнім опонентом.

В цьому плані, безумовно, згадаємо два чвертьфінали проти Олександра Усика. Українець переміг Бетербієва в 2011 на чемпіонаті світу та в 2012-му – на Олімпіаді. Приємні спогади для українських поціновувачів боксу. Однак в обох зустрічах Артур нав'язав Олександрові доволі конкурентну боротьбу. Особливо небезпечним для українця був бій в Лондоні. Там рефері навіть відкривав рахунок після потужного бодіпанча, який зрештою визнали фолом. Також важливо відмітити, що в ті роки чеченець вважався найефективнішим нокаутером серед аматорів.

Бетербієв – не просто рубака чи панчер. Незважаючи на професійний рекорд нокаутів, від нього не очікуєш одного ніщивного лакі-панча. Навіть не сказати, що він потужно вкладається в більшість ударів, сподіваючись зрубати супротивника. Ні, ставка робиться на сумарне накопичення ударного тонажу. При цьому під атакою постійно перебувають як голова, так і тулуб опонента.

Мабуть, найбільш показовим в цьому плані залишається поєдинок Бетербієва з нашим Олександром Гвоздиком. Доволі рівний перебіг сутички, навіть з певною перевагою українця, зрештою призвів до повного колапсу в десятому раунді. На Олександра важко було дивитися. З одного боку, було зовсім небагато ушкоджень на обличчі, але з іншого – наш боксер був абсолютно знесиленим і розгубленим. Здавалося, він сам не розумів куди все поділося – сили, наснага, бажання чинити опір. Саме в цьому мета Артура, коли він б'ється з технічнішими опонентами – не зрубати одним ударом, а вибити дух.

Але для такого вибиття необхідно діставати супротивника, який вміє майстерно і рухливо захищатися. Тут Бетербієву і стає в пригоді відшліфована ще в аматорах техніка нарізання кутів. Він не заганяє суперників в прямому смислі, адже футворк у "канадця" далекий від найшвидших показників. Ставка робиться на постійний тиск, нависання. І нехай опонент зробить хоч крок назад – йому одразу переріжуть шлях до відступу, а наступної миті в спину вже врізаються канати.

Але не будемо аж занадто компліментарними щодо Бетербієва. Коли супротивник активно рухається, ударна ефективність чеченця суттєво знижується. Показовим в цьому плані можна назвати бій з Маркусом Брауном. Останній доволі якісно протистояв агресору, вдало виходячи від канатів та будучи аж занадто рухливою мішенню. Але потім робив дещо протилежне – ледве не по півхвилини стояв нерухомо, захищаючись глухим блоком. Так проти Бетербієва діяти не можна.

Вочевидь, Бівол не буде зупинятися та розраховувати на блоковий захист. Йому має вистачити сил на проведення рухливого поєдинку на повній дистанції. На відміну від нокаутера Бетербієва, Дмітрій немало сутичок виграв саме рішенням суддів.

І тут на перший план виступає ключовий, з моєї точки зору, фактор. 39 років – це все ж таки вже "похилий" вік для виступів на найвищому рівні. Так, на початку цього року Бетербієв забив 34-річного Каллума Джона Смита, показавши потужний темповий бокс. Але не будемо забувати, що червнева зустріч з Біволом не відбулася через серйозну травму – розірваний меніск. Якщо справді було таке пошкодження, то сорокарічному дядькові відновитися за декілька місяців дуже складно. Журналістам Бетербієв заявив, що коліно його не турбує. Але може статися і так, що організатори просто натиснули на команду «канадця», щоб не зривати розклад казкового Riyadh Season 2024.

Дмітрій Бівол – не беззаперечний, але фаворит поєдинку

Відштовхуючись від попередньої тези про майже сорокаріччя Бетербієва, відзначимо чи не найоптимальніший для професійного боксу вік Бівола – 33. Саме настав час реалізувати повноцінно свій потенціал та стати абсолютним чемпіоном. А потенціал у киргизстанського каліфорнійця дійсно потужний. Не будемо довго розписувати. Перелічимо лише ті моменти, які й так багаторазово виокремлені експертною спільнотою:

серійна техніка нанесення ударів – з повільнішими супротивниками працює двійками, не дуже напружуючись, більш швидких – зупиняє декількома зустрічними, пробиваючи по обох поверхах;

швидкість на ногах і в руках – тут буде беззаперечна перевага над майбутнім опонентом;

відчуття дистанції та вивірений таймінг – особливо важливий при зустрічі агресора, який намагатиметься постійно тиснути;

вміння вдало контратакувати – витікає з попередньої позиції, але важливо й те, що Бівол не зупинятиметься під шквалом панчів, а рухатиметься, виходячи з небезпечних зон з ударами.

Відзначимо також досвід поєдинків з дійсно топовими опонентами. Дмітрій провів дванадцятираундові бої проти Сауля "Канело" Альварес та Хільберто Раміреса Санчеса. Канело виходив на двобій як фаворит і розпочав активно, агресивно. Але рухливий захист Бівола і постійні контратаки збили запал "найкращого" десь під середину поєдинку. В другій половині домінував саме киргизстанець. Непереможного Хільберта Раміреса Дмітрій обіграв "в одні ворота".

Не сказати, що у Бетербієва були суперники такого рівня. В плані потужної опозиції згадується лише Олександр Гвоздик і, можливо, Маркус Браун. Тому переконливіше виглядає все ж таки Бівол. Однак бій за абсолютне чемпіонство – це подія, в якій може статися все, що завгодно. Тому передбачати результат – невдячна справа.

Прогнози експертів на бій Бетербієв – Бівол

І все ж таки експерти та функціонери від боксу, інші бійці роблять власні прогнози в очікуванні чергової серії Riyadh Season 2024. Звернемо увагу на декілька експертних думок. В ефірі каналу 3 Knockdown Rule в межах розлогого інтерв'ю відповів на питання ведучих щодо майбутнього бою Олександр Усик. Він віддав перевагу Біволу, підкресливши його роботу ніг та рухливість в ринзі. Він також відзначив, що показовою була сутичка з Альваресом, де Дмітрій виявив високий рівень захисту та контргри.

Цікавою буде і думка відомого тренера Тедді Атласа, яку він висловив на власному каналі THE FIGHT with Teddy Atlas. Спеціаліст також віддає перевагу Біволу. Головний наголос Атлас зробив на віці Бетербієва:

"Він старіє, ніхто не переможе час (в оригіналі Father Time)".

Тедді також відмітив, що Бетербієв не майстер оборони, тому у Бівола будуть всі шанси зупинити його наприкінці бою. За прогнозом експерта, це може статися внаслідок рішення рефері, кута Артура чи навіть через січку.

На противагу багатьом прогнозистам, колишній чемпіон в легкій вазі Міккі Бей в інтерв'ю каналу Pro Boxing Fans заявив, що вважає явним фаворитом саме Бетербієва. Якщо останній відновився після операції, то його потужність та характер дадуться взнаки. Американець віддав належне і Біволу, але, посилаючись на певний інсайд, наголосив на неймовірній ударній силі Артура, яка має ледве не надприродне походження. Ба навіть більше, Бей навіть заявив, що Бетербієв зараз зміг би вдало виступити і в надважкому дивізіоні.

Пол Маліньяджі в подкасті talkSPORT Boxing віддав належне обом бійцям і висловив, мабуть, найадекватнішу точку зору. Шанси є у кожного з боксерів, адже вони є справжніми "психологічними босами" в ринзі. Кожен домінує у власній манері, але обидва вміють знищувати суперника на ментальному рівні, ставлячи в ситуації безвиході. І все ж, американський експерт схиляється до того, що в суботу переможцем стане більш молодий спортсмен.

Самі бійці були як завжди небагатослівними. Бівол сказав, що має перемагати в кожному з раундів та бути сконцентрованим на 100% протягом всього поєдинку. Бетербієв же у своїй манері відмовчався, наголосивши, що все стане зрозумілим 12 числа.

Чи насправді чекати мегафайту?

У медійному плані бій просувається каналом TNT Sports та платформою DAZN. Британці створили надзвичайно пафосне промо-відео, де відбувається незрозуміле рубилово якихось горців у хутрі… Також на TNT Sports випустили Едді Гірна, який зовсім в непристойно високопарних епітетах змалював суботню подію. Мовляв, нічого кращого в боксі й бути не може: неперможні чемпіони, що боксують в різних стилях, б'ються за абсолют.

Зрештою британський промоутер видав головний інсайд:

"Хоча хлопці й не влаштували треш-ток перед боєм, їх ворожнеча має глибоке коріння. Я чув, що під час зборів російської команди Бетербієв поцупив обід у Бівола. То ж в суботу відбудеться сутичка, що має давню історію".

Такий рівень реклами виглядає доволі кумедно, але що робити організаторам, якщо медійно треба видати мегафайт?

Українських вболівальників, зрозуміло, зустріч двох росіян особливо не приваблює. Навряд хтось забажає викласти 822 гривні на DAZN, щоб подивитися сутичку в прямому ефірі. Але все одно ми вдячні саудівським організаторам, адже саме в програмі Riyadh Season 2024 вже через пару місяців побачимо другу серію захопливого трилера Усик – Ф'юрі.