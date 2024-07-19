Чарло позбавили титулу The Ring

Колишній чемпіон світу в середній вазі Джермелл Чарло (35-2-1, 19 KO) позбавлений пояса The Ring у першій середній вазі.

Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.

Джермелл провів останній бій восени 2023 року, коли він програв Саулю Канело Альваресу. У першій середній вазі Чарло не бився з 2022 року, коли він захистив титул абсолютного чемпіона світу у бою з Бріаном Карлосом Кастано.

Jermell Charlo has now been stripped of his Ring Magazine super-welterweight belt due to inactivity. His last fight at super-welterweight was in May 2022 and he most recently lost to Canelo Alvarez at super-middleweight. — Michael Benson (@MichaelBensonn) July 18, 2024

Американський боксер був позбавлений чемпіонств за версією IBF, WBC і WBO у першій середній вазі, тепер через довгу неактивність Чарло втратив і пояс The Ring.