Чарло позбавили титулу The Ring
Колишній чемпіон світу в середній вазі Джермелл Чарло (35-2-1, 19 KO) позбавлений пояса The Ring у першій середній вазі.
Про це повідомляє журналіст Майкл Бенсон.
Джермелл провів останній бій восени 2023 року, коли він програв Саулю Канело Альваресу. У першій середній вазі Чарло не бився з 2022 року, коли він захистив титул абсолютного чемпіона світу у бою з Бріаном Карлосом Кастано.
Американський боксер був позбавлений чемпіонств за версією IBF, WBC і WBO у першій середній вазі, тепер через довгу неактивність Чарло втратив і пояс The Ring.