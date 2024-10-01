31-річного боксера Бірдсонга застрелили в Лос-Анджелесі

31-річний боксер напівсередньої ваги Майлік Бірдсонг (15-1-1, 10 КО) загинув у результаті перестрілки, що відбулася в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Стрілянина сталася близько 17:00 за місцевим часом. Згідно з інформацією від поліції боксер стояв біля автомобіля зі своєю дівчиною всередині, коли під'їхала інша машина.

"Потерпілий побіг до свого будинку, коли двоє підозрюваних вийшли з автомобіля і погналися за ним, продовжуючи стріляти", – повідомив представник поліції Лос-Анджелеса в інтерв'ю KTLA 5 News.

Майліка Бірсдонга доставили до лікарні, де констатували смерть, 31-річний спортсмен був убитий сімома пострілами в тулуб. Підозрювані втекли з місця події, зазначається, що влада продовжує пошук винуватців та з'ясовує мотиви вбивства.

Бірдсонг дебютував у професійному боксі у 2017 році. 26 жовтня він мав провести бій проти Гора Єріцяна в Коммерсі, що поблизу Лос-Анджелеса.