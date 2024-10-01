31-річного боксера Бірдсонга застрелили в Лос-Анджелесі
Instagram – Mylik Birdsong
31-річний боксер напівсередньої ваги Майлік Бірдсонг (15-1-1, 10 КО) загинув у результаті перестрілки, що відбулася в Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, США.
Про це повідомляє Boxing Scene.
Стрілянина сталася близько 17:00 за місцевим часом. Згідно з інформацією від поліції боксер стояв біля автомобіля зі своєю дівчиною всередині, коли під'їхала інша машина.
"Потерпілий побіг до свого будинку, коли двоє підозрюваних вийшли з автомобіля і погналися за ним, продовжуючи стріляти", – повідомив представник поліції Лос-Анджелеса в інтерв'ю KTLA 5 News.
Майліка Бірсдонга доставили до лікарні, де констатували смерть, 31-річний спортсмен був убитий сімома пострілами в тулуб. Підозрювані втекли з місця події, зазначається, що влада продовжує пошук винуватців та з'ясовує мотиви вбивства.
Бірдсонг дебютував у професійному боксі у 2017 році. 26 жовтня він мав провести бій проти Гора Єріцяна в Коммерсі, що поблизу Лос-Анджелеса.