100 років тому уродженець Києва став чемпіоном світу

100 років тому, 2 січня 1925 року, уродженець Києва Луїс "Кід" Каплан здобув перемогу над американцем Денні Крамером на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку, США, та став чемпіоном світу у напівлегкій вазі.

Про це повідомляє портал Tanksport.

Поєдинок завершився нокаутом у 9 раунді. Екскиянин виграв кожен раунд через що в натовпі вимагали достроково завершити бій. Кут Крамера викинув рушник на ринг лише в 9 раунді.

Після трьох захистів цього титулу Каплан перейшов до легкої вагової категорії і залишив цей пояс вакантним.

Луїс "Кід" Каплан народився 15 жовтня 1901 року в Києві, але вже через 5 років після народження його сім'я емігрувала в США. У 2003-му він увійшов до Міжнародного залу боксерської слави.

Загальний рекорд Каплана за кар'єру склав 107 перемог (27 нокаутів), 22 поразки (3 нокаутом) та 13 нічиїх.