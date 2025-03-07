World Grand Prix: відомі всі чвертьфінальні пари

У Гонконзі триває черговий рейтинговий турнір, в якому змагаються 32 кращих снукеристи поточного сезону. У четвер, 6 березня були зіграні матчі 1/8 фіналу. І деякі з них принесли неочікувані результати.

Рекорд Хіггінса і білий рушник Вілсона

Безумовно, центральним поєдинком першої половини ігрового дня мала стати зустріч Джадда Трампа (№1 сезонного рейтингу) та Джека Лісовського (№16). Однак Джек знявся з турніру через особисті причини, і його близький друг пройшов до чвертьфіналу без бою.

Втім, і без них було кому привернути увагу. Кайрен Вілсон (№2) і Джон Хіггінс (№15) видали просто фантастичний матч. Хіггінс, який до минулого тижня не вигравав титулів 4 роки, переживає другу молодість. Тому на сенчурі чинного чемпіона світу в першому фреймі він відповів своєю "сотнею" у наступному. Причому ветеран набрав 143 очка за підхід – і наразі це найкращий результат цьогорічного турніру. Кайрен зробив спробу набрати максимум – не вийшло, проте велика серія дозволила йому знову вийти вперед – 2:1. Однак Джон не знітився: брейки в 74, 92 та 100 очок дозволили йому пробитися в чвертьфінал. Який, до речі, стане для шотландця рекордним, 147-м! Жоден зі снукеристів стільки разів не був серед восьми найкращих гравців рейтингових турнірів. Фіналів, до речі, на рахунку Хіггінса 57 – в них він завоював 32 титули.

Сподобалася реакція Вілсона, котрий в трьох заключних партіях так і не набрав жодного очка: коли суперник готувався до останнього удару в матчі ("на сотню"), він києм підняв над головою білий рушничок. Що ж, дійсно: поразки слід приймати достойно, з гумором.

RECORD-BREAKER!



John Higgins is into a 147th ranking event quarter-final 🤯



Kyren Wilson SURRENDERS 🤣 #WorldGrandPrix pic.twitter.com/e72sWWS26W — WST (@WeAreWST) March 6, 2025

Паралельно з цим поєдинком проходив не менший цікавий матч Стюарт Бінгем (№28) – У Їзе (№12). Молодий (у жовтні йому виповнився 21 рік), проте надзвичайно амбітний китаєць почав зустріч дуже потужно – з двох сенчурі поспіль! Втім, Бінгема це не вибило з колії. Починаючи з третьої партії, він посадив суперника на стілець, а сам перебував біля столу. У трьох фреймах поспіль Їзе не зміг набрати жодного очка, а от Стюарт оформив сенчурі. У шостій партії У мав шанс зрівняти рахунок, проте помилився – і півсотенна серія вивела в наступний раунд англійця – 4:2.

Ніл Робертсон (№6) свій матч проти Девіда Гілберта (№22) розпочав агресивно. Тож в двох стартових фреймах дозволив супернику набрати лише одне очко. У третій партії Девід зумів пригальмувати наступальні дії австралійця і після тривалих обмінів ударами скоротив відрив – 1:2. Гілберт мав зрівнювати рахунок, але в наступній партії спершу не забив фрейм-бол (а це була остання синя куля!), а потім ще й впустив у лузу чорну. "+7" очок для Робертсона і перехід ходу – Ніл з радістю скористався "подарунком". А Девід від такого перебігу подій вже не оговтався – 4:1 на користь Робертсона.

Статистика завжди права?

Невідомо, що сталося з Баррі Гокінсом (№7), але він провалив матч проти Шона Мерфі (№10). В стартових партіях суперники обмінялися півсотенними серіями, а потім Баррі наче підмінили. Він почав помилятися (хоча й Мерфі грав не бездоганно), йшов на якісь сумнівні удари… І Шон поступово, за кілька підходів, невеликими серіями – але виграв наступні три фрейми.

Для Джиммі Робертсона (№20) Марк Селбі (№4) – мабуть, найнезручніший суперник з усіх можливих. До турніру в Гонконзі снукерсти зустрічалися 10 разів у офіційних поєдинках – і 10 перемог одержав Селбі. Причому лише двічі справа доходила до вирішального фрейму: зазвичай Марк завершав зустріч достроково. Так вийшло і цього разу. Джиммі на початку матчу проявив спротив і не відпускав Селбі, однак за рахунку 2:2 помилки Робертсона ставали все грубішими, і врешті Селбі дотиснув суперника – 4:2. До речі, якщо Хіггінс встановив рекорд, то Селбі і Джадд Трамп святкуватимуть ювілей: для кожного з гравців майбутній чвертьфінал стане 100-м у кар’єрі!

Китайське дербі Сяо Годун (№3) – Лей Пейфан (№14) завершилося на користь більш досвідченого та іменитого Сяо. Хоча матч став непростим випробуванням для нього. Лей дозволив співвітчизнику набрати лише 6 очок у двох стартових партіях. Прийшлося Годуну вмикатися на повну, і він за допомогою двох сенчурі зрівняв рахунок, а потім і вийшов вперед – 3:2. Пейфану вдалося набрати 72 очка за підхід, однак у вирішальному фреймі Сяо оформив третю свою «сотню» і вийшов до чвертьфіналу.

Насамкінець восьмим чвертьфіналістом став Хосейн Вафаей (№33). Нагадаємо, він замінив Ронні О’Саллівана, який знався з турніру через медичні проблеми. У іранця, до речі, теж негаразди зі здоров’ям – проблеми з хребтом. Попри це він продовжує змагатися, відклавши візит до лікаря і знімаючи біль за допомогою сеансів акупунктури. А тут ще й матч проти Сю Си (№25) вийшов напрочуд виснажливим та довгим. Іранець виграв два стартових фрейми, проте Сю зумів не лише зрівняти рахунок, а й вийшов уперед – 3:2. І от тут Хосейн проявив характер переможця. Шосту партію він виграв на останній чорній, а сьому – на останній рожевій кулях! При цьому в семи фреймах китаєць оформив 5 (!) півсотенних серій, в той час як Вафаей – лише 2.

INCREDIBLE! 🤯



Hossein Vafaei concedes five 50+ breaks but still finds a way to win for the second match in a row!



Another decider victory sees him into his first quarter-final of the campaign. 💪#WorldGrandPrix pic.twitter.com/itxCA0nhHJ — WST (@WeAreWST) March 6, 2025

Як і в попередньому своєму матчі, іранець набрав менше очок, ніж суперник, провів біля столу менше часу. І знову ж таки переміг, доводячи, що суха статистика не завжди відображає справжню ситуацію в матчі.

Що далі?

У п’ятницю, 7 березня, на турнірі зіграють матчі 1/4 фіналу.

Склад пар:

Джадд Трамп (1) – Хосейн Вафаей (33)

Стюарт Бінгем (28) – Марк Селбі (4)

Сяо Годун (3) – Ніл Робертсон (6)

Шон Мерфі (10) – Джон Хіггінс (15)

Трасляції заплановані на телеканалах Євроспорт-1 та Євроспорт-2. Не пропустіть!