На World Grand Prix визначилися всі пари 1/8 фіналу

В Гонконзі набирає обертів черговий рейтинговий турнір – World Grand Prix. В ньому беруть участь 32 найкращих гравці поточного сезону. Втім, це не зовсім точно, адже замість Стівена Магвайра і Ронні О’Саллівана, які знялися зі змагань, виступають №№33 і 34 сезонного рейтингу – Хосейн Вафаей та Бен Вулластон. І якщо Вулластон вже припинив боротьбу, то іранець відчайдушно хапається за свій шанс.

Не всі фаворити продовжать боротьбу

Жереб звів Хосейна з №9 рейтингу Сі Цзяхуеєм. І китаєць показав відмінну серійність: у перших п’яти партіях він робив півсотенні серії! Однак у снукері брейк "50+" не завжди гарантує перемогу. Так вийшло і цього разу. Попри серії Сі, іранець після п’ятої партії був попереду – 3:2. Цзяхуей зрівняв рахунок, але у вирішальному фреймі більш влучним був Вафаей – 4:3. Все це виглядає напрочуд парадоксально: китаєць набрав у матчі більше очок (457:384), затрачав менше часу на удар (в середньому 22,5 секунди проти 23,6) і при цьому довше (53% ігрового часу) провів біля столу. Але в підсумку в 1/8 пройшов Вафаей.

Також і найкращий на сьогодні китайський снукерист Дін Цзюньхуей (№8) припинив боротьбу після першого матчу. Він поступився своєму співвітчизнику Сю Си (№25). Поразка Діна виглядає досить несподіваною, адже він був попереду 2:0, потім – 3:2 (всі партії вигравши з великими серіями). Сю завдяки єдиному своєму півсотенному брейку зрівняв рахунок, а у вирішальній партії дотиснув суперника – 4:3.

А от найгучнішою перемогою ігрового дня став виграш Джиммі Робертсона (№20). Він переміг самого Марка Аллена (№13)! Причому починалося все на користь представника Північної Ірландії. Марк завдяки двом півсотенним брейкам повів у рахунку – 2:0. А після цього «ввімкнув» серійність і Робертсон. Серії в 65, 68 та 50 очок дозволили йому вийти вперед, а у шостому фреймі англієць оформив перемогу – 4:2.

Такі різні перемоги лідерів

Марк Селбі (№4) змусив понервувати своїх прихильників. Він виграв перший фрейм поєдинку проти Джексона Пейджа (№29) завдяки серії в 50 очок. Виявилося, що це була найбільша серія Марка в матчі. Валлієць також спромігся лише на один великий брейк, проте після п’ятого фрейма він був попереду – 3:2. Довелося Селбі включати максимальні оберти, в результаті він таки пробився до наступного раунду – 4:3.

За схожим сценарієм проходив (причому буквально на сусідньому столі в той самий час!) і матч Сяо Годуна (№3) з Джеком Джонсом (№30). І тут рахунок за допомогою великої серії відкрив фаворит (щоправда, Сяо відзначився «сотнею»). І тут після п’ятого фрейму попереду був несіяний гравець. І тут перемогу святкував гравець з вищим рейтингом. Єдина відмінність: у цьому поєдинку всі 7 партій вигравалися великими серіями, в т.ч. Годун оформив 2 сенчурі.

Лей Пейфан (№14) досить легко здолав Елліота Слессора (№19). Англієць на старті зустрічі припустився помилок і почав помітно нервувати. Чим скористався Лей. Він виграв першу партію, потім за рахунок півсотенного та сотенного брейків довів рахунок до 3:0. Слессор зумів повернутися у гру, впритул наблизився до суперника, але 71 очко за підхід у шостій партії дозволило тріумфувати китайцю – 4:2.

Також досить комфортною була й перемога Баррі Гокінса (№7) над Томом Фордом (№26). Перші дві партії Баррі взагалі провів на відмінно, дозволивши супернику набрати лише 2 очка (а сам оформив сенчурі). Виграв і третій фрейм. Після цього Форду вдалося зробити серію в 74 очки, але у п’ятій партії Гокінс поставив яскравий знак оклику: ще один сотенний брейк і в підсумку – 4:1.

А найвпевненіша перемога ігрового дня належить Нілу Робертсону (№6). Австралієць буквально знищив Юаня Сіцзюня (№27). Ніл розпочав матч з двох півсотенних серій, в той час як китаєць спромігся набрати 6 очок у двох партіях. У третьому фреймі Юань, здалося, оговтався. Він повів серію, проте не забив фрейм-бол. Роберстону потрібен був снукер, він його поставив, отримав від суперника 4 штрафні бали, "зачистив" стіл – і виграв партію з рахунком 72:70! Після чого взяв і наступну – 4:0.

Що далі?

Далі в програмі змагань – поєдинки 1/8 фіналу. Туди пробилися, нагадаємо, 11 сіяних та 5 несіяних гравців. І одна з пар сформувалася саме з "андердогів". Це Хосейн Вафаей (№33) і Сю Си (№25).

Решта матчів:

Стюарт Бінгем (28) – У Їзе (12)

Джиммі Робертсон (20) – Марк Селбі (4)

Сяо Годун (3) – Лей Пейфан (14)

Девід Гілберт (22) – Ніл Робертсон (6)

Баррі Гокінс (7) – Шон Мерфі (10)

Джон Хіггінс (15) – Кайрен Вілсон (2)

На жаль, є й сумна новина: через особисті причини знявся з турніру Джек Лісовський. Тож його суперник, Джадд Трамп, без бою опинився в чвертьфіналі.

Всі поєдинки 1/8 фіналу пройдуть у четвер, 6 березня. Трансляції – на телеканалі Євроспорт. Не пропустіть!