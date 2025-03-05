World Grand Prix: превʼю та перші результати рейтингового турніру в Гонконзі

Cнукерний сезон-2024/25 наближається до свого апогею: вже 7 квітня розпочнеться кваліфікаційний турнір до Чемпіонату світу. А сам найголовніший турнір стартує в англійському Шеффілді 19 квітня. Однак до цього глядачі мають змогу побачити, в якій формі знаходяться фаворити. Адже кращим з кращих прийдеться зіграти між собою в змаганнях так званих Players Series.

Що таке Players Series і чим вона цікава

Ця серія складається з трьох рейтингових турнірів, які проходять один за одним з перервою у тиждень. Головна її «фішка», що до змагань допускаються учасники з найвищим сезонним рейтингом. Тобто минулі заслуги не беруться до уваги: важливо, як ти виступав протягом року. І якщо у першому турнірі серії, World Grand Prix, беруть участь 32 найкращих, то у Players Championship – 16, а у Tour Championship – 12 снукеристів, які займатимуть на той момент найвищі рядки сезонного рейтингу.

Додамо, що лише два гравці зуміли виграти всі три турніри серії. Це Ронні О’Салліван і Ніл Робертсон. Причому австралієць витратив на це три сезони, а Ронні знадобилося 4, аби зібрати три титули. Ще три гравці можуть повторити цей результат вже цього року: Джадду Трампу та Марку Аллену потрібно виграти Tour Championship, а Шону Мерфі – World Grand Prix.

Особливості World Grand Prix

Ми звикли, що зазвичай №1 посіву на турнірі – це володар титулу, №2 – гравець з найвищим рейтингом, решта кращих разом з ними – «сіяні». Суперники яких визначаються «сліпим» жеребом. На World Grand Prix взагалі не існує процедури жеребкування, все вирішує чиста математика. №1 сезонного рейтингу зустрічається з №32, №2 – з №31… №16 – з №17.

Призовий фонд цього року складає 700 тис. фунтів. З них переможець отримає 180, а фіналіст – 80 тис. Матчі 1/16 та 1/8 фіналу грають до чотирьох перемог, чвертьфінали – до п’яти, півфінали – до шести. Фінал, запланований на 9 березня, пройде у форматі до 10 виграних партій.

Майже всі фаворити пройшли далі

Відзначимо, що дотепер всі турніри серії проводилися виключно у Великобританії. Але нинішній World Grand Prix організатори вирішили провести у Гонконзі. Де рейтингові турніри не гралися з далекого вже 1989-го. Забігаючи наперед, скажемо: здається, це була не найкраща ідея. Глядачів на трибунах Kai Tak Arena обмаль (принаймні, в перші дні змагань), та й ті ведуть себе досить пасивно. І коли, наприклад, закінчувався найпізніший поєдинок першого ігрового дня, чинний чемпіон світу Кайрен Вілсон (№2 сезонного рейтингу) святкував непросту вольову перемогу над Метью Селтом (№31) у тиші: майже всі глядацькі місця на той момент спорожніли. А подивитися у матчі було на що. Селт був у кроці від перемоги, вигравав 3:2. Однак Вілсон завдяки серії у 111 очок зрівняв рахунок, а потім виграв і вирішальний фрейм, набравши 87 очок за підхід – 4:3.

Окрім того, напередодні стало відомо, що за медичними причинами не зможуть зіграти на турнірі чинний володар титулу Стівен Магвайр і Ронні О’Салліван. Їх замінили відповідно Хосейн Вафаей (№33 сезонного рейтингу) та Бен Вулластон (№34). Проте якщо іранець знав про свою поїзду в Гонконг завчасно, то Бен сів на літак в Лондоні в понеділок ввечері. Перетнувши декілька часових поясів, прибув до Гонконгу буквально за декілька годин до початку свого матчу проти Шона Мерфі (№10). І, звісно, не мав часу на адаптацію і підготовку. Тому хоч і дав бій сіяному супернику, але програв. Слід зазначити, що й Мерфі проявив неабиякий характер. Як же йому не щастило! В одній з партій він виходив на фрейм-бол, але натомість сам собі поставив снукер. Героїчно вибрався з нього, потім забив фрейм-бол – і знову опинився у снукері! В наступній партії двома ударами поспіль посилав у лузу білю кулю. Переломив хід подій, вийшов на серію, зробив удар на «сотню» - і вчергове впустив білу в лузу. Потім знову загнав себе у снукер, а при виході з нього влучив у чорну: на рівному місці подарував супернику 7 очок. І попри все це Шон здобув-таки перемогу: 4:3.

З інших шести пар в чотирьох також перемогли сіяні гравці. Важливу перемогу здобув Джек Лісовський (№16). Він виграв у непростій боротьбі два стартових фрейми у Чжана Аньди (№17). Після чого китаєць досить легко зрівняв рахунок завдяки двом великим серіям – 113 і 69 очок. П’ятий фрейм став наднапруженим, але й тут Джек взяв гору: 57:54! Ну а потім йому вдалося зробити свою єдину в матчі півсотенну серію і святкувати вихід у наступний раунд змагань: 4:2.

А там Лісовського чекає найкращий друг – Джадд Трамп (№1). Джадд, нагадаємо, фактично проживає у Гонконзі, вилітаючи звідси на турніри. Тому вважає даний турнір ледь не «домашнім». Мабуть, тому поєдинок проти Гері Вілсона (№32) він розпочав розслаблено і програв першу партію. Однак вже в наступному фреймі дав зрозуміти, що це була випадковість. Він зробив брейк у 142 очка – наразі це найкраща серія на турнірі. Потім додав ще дві півсотенні серії – 4:2.

Ще один сіяний гравець, який пробився до 1/8 фіналу – Джон Хіггінс (№15). Шотландець тільки в суботу виграв свій 32-й рейтинговий турнір у кар’єрі. Тепер йому протистояв непростий суперник – Алі Картер (№18). Алістеру, аби на 100% забезпечити собі місце на наступному турнірі, потрібна була тільки перемога. І він на кожен виграний ветераном фрейм відповідав сотенними серіями. За рахунку 2:2 у п’ятій партії справа дійшла до додаткової чорної – і тут, безумовно, за Джона був його неабиякий досвід. Втім, Картер втретє зрівняв рахунок, але у вирішальному фреймі перемогу на останній червоній кулі здобув все-таки Хіггінс – 4:3.

А от китайське дербі У Їзе (№12) – Пан Цзюньсю (№21) завершилося без боротьби. Гравець з вищим рейтингом одержав упевнену перемогу – 4:0.

Хто сильніший за фаворитів?

У перший ігровий день пролунали дві міні-сенсації. Хоча з огляду на те, хто саме вибив з турніру сіяних гравців, не такі це й несподіванки. Девід Гілберт (№22) здолав Кріса Вейкеліна (№11). Однак не будемо забувати, що у світовому табелі про ранги Вейкелін перебуває лише на два рядки вище за свого суперника (Кріс двадцятий, Девід – двадцять другий). Тому суперники приблизно рівні за класом, що й довела їхня очна зустріч. Лише одна партія завершилася «на нуль» (і виграв її Вейкелін), сотенних серій не було, і переміг в результаті той, кому це більше потрібно. Якщо Гілберт дійде до фіналу в неділю, то він практично гарантуватиме собі участь у наступному турнірі. А поки що він зробив до цього перший крок – 4:3.

В іншому поєдинку несіяним був екс-чемпіон світу Стюарт Бінгем (№28). А протистояв йому не менш досвідчений триразовий чемпіон світу Марк Вільямс (№5). Шотландець грав якось мляво, не спромігся зробити навіть півсотенну серію. В той же час Бінгем оформив сенчурі, потім ще дві серії «60+» і врешті здобув перемогу – 4:2.

Що далі?

У середу, 5 березня, зіграють ще 8 матчів 1/16 фіналу. Транслюватиме поєдинки Євроспорт. Не пропустіть! І зауважте, що турнір проходить у Гонконзі, тож деякі зустрічі починаються вже о 7:00 за київським часом.