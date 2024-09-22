Бойко пройшов у чвертьфінал турніру Q Tour зі снукеру
Український снукерист Юліан Бойко переміг естонця Андреса Петрова на турнірі Q Tour 2024, що проходить у столиці Болгарії, Софії. Антон Казаков свою партію програв проти англійця Гарві Чендлера.
Поєдинки завершились з рахунком 4:3 та 4:1 відповідно.
Бойко розпочав гру з переможного фрейму, проте естонець одразу відігрався. Впродовж гри не було явного лідера, гравці брали очки один за одним, проте в останньому фреймі українець переграв Петрова.
В 1/4 фіналу 19-річний снукерист зіграє проти досвідченого Ліама Хайфілда.
Q Tour 2024 Великої Британії та Європи
Софія, Болгарія
22 вересня, 1/8 фіналу
Юліан Бойко (Україна) — Андрес Петров (Естонія) 4:3
Гарві Чендлер (Англія) — Антон Казаков (Україна) 4:1
Зазначимо, що Q Tour — це серія турнірів зі снукеру, яка є головним відбірковим етапом до Світового снукерного мейн-туру.
Раніше ми повідомляли про перемогу Кайрена Вілсона на найпрестижнішому змаганні року — чемпіонаті світу.