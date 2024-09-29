Бойко поступився у кваліфікації турніру Northern Ireland Open 2024
Юліан Бойко
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Вчора, 28 вересня, відбувався поєдинок кваліфікації на турнір Northern Ireland Open між угорцем Булчу Ревесом та українцем Юліаном Бойком.
Гра завершилася з рахунком 4:3.
Українець одразу впевнено увійшов в гру та зміг перемогти в 3 фреймах підряд. Проте 17-річний угорець здійснив неймовірний камбек та переміг Бойка.
Northen Ireland Open 2024
Шеффілд, Англія
28 вересня, 1/2 фіналу кваліфікації
Булчу Ревес (Угорщина) — Юліан Бойко (Україна) 4:3
Це вже не перший поєдинок між гравцями, в серпні цього року, Ревес здолав Бойка з рахунком 4:2 в грі 1/256 фіналу турніру Saudi Arabia Masters.
Нагадаємо, нещодавно 19-річний українець поступився досвідченому валлійцю Джеку Джонсу в 1/16 фіналу British Open.