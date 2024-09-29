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Бойко поступився у кваліфікації турніру Northern Ireland Open 2024

Володимир Кук — 29 вересня, 16:34
Бойко поступився у кваліфікації турніру Northern Ireland Open 2024
Юліан Бойко
Getty Images

Вчора, 28 вересня, відбувався поєдинок кваліфікації на турнір Northern Ireland Open між угорцем Булчу Ревесом та українцем Юліаном Бойком.

Гра завершилася з рахунком 4:3.

Українець одразу впевнено увійшов в гру та зміг перемогти в 3 фреймах підряд. Проте 17-річний угорець здійснив неймовірний камбек та переміг Бойка.

Northen Ireland Open 2024

Шеффілд, Англія

28 вересня, 1/2 фіналу кваліфікації

Булчу Ревес (Угорщина) Юліан Бойко (Україна) 4:3

Це вже не перший поєдинок між гравцями, в серпні цього року, Ревес здолав Бойка з рахунком 4:2 в грі 1/256 фіналу турніру Saudi Arabia Masters.

Нагадаємо, нещодавно 19-річний українець поступився досвідченому валлійцю Джеку Джонсу в 1/16 фіналу British Open.

снукер Юліан Бойко Булчу Ревес Northern Ireland Open 2024

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