Бойко поступився у кваліфікації турніру Northern Ireland Open 2024

Вчора, 28 вересня, відбувався поєдинок кваліфікації на турнір Northern Ireland Open між угорцем Булчу Ревесом та українцем Юліаном Бойком.

Гра завершилася з рахунком 4:3.

Українець одразу впевнено увійшов в гру та зміг перемогти в 3 фреймах підряд. Проте 17-річний угорець здійснив неймовірний камбек та переміг Бойка.

Northen Ireland Open 2024

Шеффілд, Англія

28 вересня, 1/2 фіналу кваліфікації

Булчу Ревес (Угорщина) — Юліан Бойко (Україна) 4:3

Це вже не перший поєдинок між гравцями, в серпні цього року, Ревес здолав Бойка з рахунком 4:2 в грі 1/256 фіналу турніру Saudi Arabia Masters.

Нагадаємо, нещодавно 19-річний українець поступився досвідченому валлійцю Джеку Джонсу в 1/16 фіналу British Open.