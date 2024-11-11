Хлопці – ліворуч, дівчата – праворуч! Французькі біатлоністки "застрягли" в горах і не поїдуть у Шушен
Чоловіча та жіноча збірні Франції проводять заключний етап підготовки до сезону в різних місцях. Хоча й для французьких біатлоністів та біатлоністок це дещо незвичний формат, але вони взяли його в роботу ще з минулого року, вже тримаючи в голові олімпійський сезон.
Чоловіча команда в складі Кантена Фійона Має, Емільєна Жаклєна, Фаб’єна Клода, Еріка Перро та Оскара Ломбардо зараз шліфує підготовку в норвезькому Шушені. І там біатлоністи стартуватимуть в традиційних міжнародних гонках, у яких зазвичай беруть участь чимало світових зірок, і, звісно ж, господарі норвежці.
Натомість жіноча збірна контрольні старти в Шушені пропустить, свідомо ігноруючи можливість оцінити свою готовність за два тижні до старту сезону.
Зіркові Жюлія Сімон, Жюстін Бреза-Буше, Лу Жанмонно а також Жанна Рішар, Жилон Гігонна, Софі Шово тренуються в горах у Франції, в Бессані.
Тренер команди Сиріл Бурде, який раніше тренував лижну спринтерську групу, каже, що зараз важливіше продовжити тренувальну роботу на високогір’ї. Адже це важливо для підготовки до Олімпійських ігор 2026 в італійському Антгольці, який також знаходиться в горах.
"Нам пощастило, адже зараз у Франції така конкуренція серед дівчат, що ми можемо провести класні контрольні старти, змагаючись проти команди "Б" та наших юніорок", – зазначив тренер в коментарі Nordic Magazin.
Нагадаємо, в загальному заліку Кубку світу сезону 2023/24 Лу Жанмоно посіла 2-гу сходинку. Жюстін Бреза-Буше фінішувала 4-ою, а Жюлья Сімон – на 5-ій позиції.
У чоловічому заліку найкращим серед французів був Емільєн Жаклєн – 6-та позиція тоталу.