Українець забіг п'ятірки найкращих у спринті на етапі юніорського Кубку IBU

У словенській Поклюці завершився спринт на етапі Юніорського кубка IBU з біатлону, за підсумками якого українець Михайло Хміль фінішував на п'ятому місці.

Перемогу здобув представник Німеччини Еліас Зайдль. На другому місці розмістився італієць Давіде Компаньйоні, а трійку лідерів замкнув француз Лео Карльє.

Також до топ-20 потрапив Олександр Біланенко. Юний біатлоніст припустився одного промаху та посів 13 місце.

Інші три українці показали не дуже точну стрільбу та опинились поза топ-40.

Результати спринту

1. Еліас Зайдль (1+0) 25:20,1

2. Давіде Компаньйоні (0+1) +28,2

3. Лео Карльє (0+0) +30,2

...

5. Михайло Хміль (0+2) +31,3

13. Олександр Біланенко (1:0) 1:01,9

44. Дмитро Крюков (2+2) +2:35,9

59. Єгор Макаренко (0+1) +3:14,8

64. Андрій Мороз (1+2) +3:36,0

Нагадаємо, раніше інший український біатлоніст здобув бронзову нагороду в індивідуальній гонці на Юніорському кубку IBU.