Українець забіг п'ятірки найкращих у спринті на етапі юніорського Кубку IBU
У словенській Поклюці завершився спринт на етапі Юніорського кубка IBU з біатлону, за підсумками якого українець Михайло Хміль фінішував на п'ятому місці.
Перемогу здобув представник Німеччини Еліас Зайдль. На другому місці розмістився італієць Давіде Компаньйоні, а трійку лідерів замкнув француз Лео Карльє.
Також до топ-20 потрапив Олександр Біланенко. Юний біатлоніст припустився одного промаху та посів 13 місце.
Інші три українці показали не дуже точну стрільбу та опинились поза топ-40.
Результати спринту
1. Еліас Зайдль (1+0) 25:20,1
2. Давіде Компаньйоні (0+1) +28,2
3. Лео Карльє (0+0) +30,2
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5. Михайло Хміль (0+2) +31,3
13. Олександр Біланенко (1:0) 1:01,9
44. Дмитро Крюков (2+2) +2:35,9
59. Єгор Макаренко (0+1) +3:14,8
64. Андрій Мороз (1+2) +3:36,0
Нагадаємо, раніше інший український біатлоніст здобув бронзову нагороду в індивідуальній гонці на Юніорському кубку IBU.