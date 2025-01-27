Тут живе дядя Бйорндален: як діти українських біатлоністів вітали легенду з днем народження

Король біатлону розміняв 6-й десяток

27-го січня 8-разовому олімпійському чемпіону, легенді світового біатлону Уле-Ейнару Бйорндалену виповнюється 51 рік.

Для великого спорту вже дідусь, для тренерського хліба та сімейного життя – у самому розквіті! З 2019-го до 2022-го працював тренером в китайській збірній, а зараз заробляє на життя експертом на норвезькому телебаченні. Батько двох дітей каже, повертатись до тренерської роботи ще не хоче, мовляв, важко буде знайти час на родину. Хоча, й зізнається, пропозицій мав чимало...

А ще задовго до того як легенду обсіли власні дітлахи, в нього була історія з нашими, українськими. І трапилась вона в далекому уже 2012-му, в зимовому та казковому італійському Антгольці.

Українська біатлонна команда після традиційного січневого етапу Кубку світу залишилась на тренувальний збір в Антхольц-Антерсельві. Для українських збірних – це добре знайоме місце, часто проводили там тренувальні збори в умовах високогір'я. Полюбляв цю відому місцину і легендарний норвежець – він переважно тренувався за індивідуальною програмою окремо від збірної Норвегії. Любив Антгольц і взимку, і влітку.

Уле-Ейнар Бйорндален @oleeinarbjorndalen

"У цей період, наприкінці січня, біатлоністів навідували дружини з дітьми, це була одна з небагатьох можливостей провести час разом. Тоді до нас в Антгольц приїхала дружина Андрія Дериземлі та донька Таня. До Сашка Біланенка приїхав син, Саня "Бєлан"-молодший, як ми кажемо, та й інші родичі наших спортсменів" – згадує ексбіатлоніст збірної України Сергій Сєднєв.

Уле-Ейнар Бйорндален @oleeinarbjorndalen

Українська біатлонна компанія знала, що в Бйорндалена десь у ці дні (27-го січня) буде день народження і вирішила його душевно, як ми вміємо, привітати. Мовляв, людина сама в такий день, тож варто йому якось підсолодити свято. "Підсолоджувачем" і водночас подарунком стала коробка цукерок "Маргарита", яку привезли родичі з України.

"Зібрали дітей, взяли подарунок, стукаємо до Бьорндалена в номер, але ніхто не виходить. Зрозуміли, що він не вдома, повернулися до своїх кімнат, а дітей попросили гратися в коридорі та пильно слідкувати й не проґавити коли повернеться норвежець. Мені досі в голові ті слова, які хтось з нас сказав: "Дітки, тут живе дядя Бйорндален, як він прийде, то покличте нас одразу ж", – емоційно, переживаючи тогочасні емоції, згадує Сєднєв.

У якийсь момент забігає схвильована Таня Дериземля, кличе дорослих, і в коридорі батьки спостерігають майже "німу" сцену – біля номера стоять діти, не пропускають Уле-Ейнара до його ж кімнати, але не можуть йому нічого пояснити. І той стоїть як "укопаний".

Уле-Ейнар Бйорндален @oleeinarbjorndalen