ЛЧС-2024 з біатлону. Суперспринт, жінки. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 23 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжиться жіночим суперспринтом.

Україну у перегонах представлять Любов Кип'яченкова, Дарина Чалик, Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос та Юлія Джима.

Початок кваліфікації запланований на 13:00 за київським часом, фінал гонки розпочнеться о 17:00.

Додамо, що Кип'яченкова та Чалик виступлять у першому кваліфікаційному заїзді, Дмитренко, Меркушина та Кривонос у третьому (початок о 13:50), а Джима — у четвертому (початок о 14:15).

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гонки.