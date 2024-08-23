ЛЧС-2024 з біатлону. Суперспринт, чоловіки. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 23 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжиться чоловічим суперспринтом.

Україну у перегонах представлять Степан Кінаш, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний та Денис Насико.

Початок кваліфікації запланований на 10:15 за київським часом, фінал гонки розпочнеться о 15:45.

Додамо, що Кінаш виступить у першому кваліфікаційному заїзді, Тищенко, Дудченко та Цимбал у третьому (початок об 11:05), а Підручний та Насико— у четвертому (початок об 11:30).

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гонки.