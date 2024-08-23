ЛЧС-2024 з біатлону. Суперспринт, чоловіки. Онлайн-трансляція
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У п'ятницю, 23 серпня, чемпіонат світу 2024 з літнього біатлону, що проходить в естонському Отепяе, продовжиться чоловічим суперспринтом.
Україну у перегонах представлять Степан Кінаш, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Дмитро Підручний та Денис Насико.
Початок кваліфікації запланований на 10:15 за київським часом, фінал гонки розпочнеться о 15:45.
Додамо, що Кінаш виступить у першому кваліфікаційному заїзді, Тищенко, Дудченко та Цимбал у третьому (початок об 11:05), а Підручний та Насико— у четвертому (початок об 11:30).
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію гонки.
10:30. Чекаємо на третій кваліфікаційний заїзд, у якому виступлять Артем Тищенко, Антон Дудченко та Богдан Цимбал. До його початку 35 хвилин.
10:27. Фініш: українець Степан Кінаш завершив кваліфікаційний заїзд 12-м, пропустивши на останньому колі чотирьох суперників, та не зможе виступити у фіналі суперспринту.
10:24. Друга стрільба: в Кінаша один промах, восьма позиція на виході з вогневого рубежу. До шостого місця, яке дозволить кваліфікуватися у фінал, лише дві секунди.
10:20. Перша стрільба: Кінаш чисто відпрацював і йде на друге коло шостим, +7,1 від латвійця Расторгуєвса.
10:15. Кваліфікація розпочалась! Учасники першого заїзду стартували!
10:10. Естонець Райдо Ранкель знявся зі старту гонки.
10:05. Все готово до початку першого кваліфікаційного заїзду. У ньому виступлять 19 біатлоністів, серед яких українець Степан Кінаш.