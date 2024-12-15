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Підручний: Вдалось покращити стрільбу та хід

Олександр Булава — 15 грудня 2024, 22:07
Підручний: Вдалось покращити стрільбу та хід

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив свої виступи на етапі Кубку світу в Гохфільцені.

Спортсмена цитує Український біатлон.

"Чи задоволений виступами в Гохфільцені? Більше задоволений, адже мені вдалося покращити стрільбу у порівнянні з останніми гонками у Контіолахті.

Ходом теж непогано дві гонки виглядав. По естафеті важко сказати, добре чи погано було. Є над чим працювати. Звичайно, що це ще не мої суперкондиції, але якийсь позитив після цього етапу є", – розповів Підручний.

У Гохфільцені Підручний посів 15-те місце – у спринті, 11-им у гонці переслідуванні та став 12-им в естафеті.

Кубок світу з біатлону продовжиться етапом у французькому Ансі, який розпочнеться 19 грудня чоловічою спринтерською гонкою.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний

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