Підручний: Вдалось покращити стрільбу та хід
Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив свої виступи на етапі Кубку світу в Гохфільцені.
Спортсмена цитує Український біатлон.
"Чи задоволений виступами в Гохфільцені? Більше задоволений, адже мені вдалося покращити стрільбу у порівнянні з останніми гонками у Контіолахті.
Ходом теж непогано дві гонки виглядав. По естафеті важко сказати, добре чи погано було. Є над чим працювати. Звичайно, що це ще не мої суперкондиції, але якийсь позитив після цього етапу є", – розповів Підручний.
У Гохфільцені Підручний посів 15-те місце – у спринті, 11-им у гонці переслідуванні та став 12-им в естафеті.
Кубок світу з біатлону продовжиться етапом у французькому Ансі, який розпочнеться 19 грудня чоловічою спринтерською гонкою.