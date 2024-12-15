Підручний: Вдалось покращити стрільбу та хід

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний оцінив свої виступи на етапі Кубку світу в Гохфільцені.

Спортсмена цитує Український біатлон.

"Чи задоволений виступами в Гохфільцені? Більше задоволений, адже мені вдалося покращити стрільбу у порівнянні з останніми гонками у Контіолахті.

Ходом теж непогано дві гонки виглядав. По естафеті важко сказати, добре чи погано було. Є над чим працювати. Звичайно, що це ще не мої суперкондиції, але якийсь позитив після цього етапу є", – розповів Підручний.