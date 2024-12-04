Не очікувала тут бути: Меркушина – про найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила свій результат у короткій індивідуальній гонці на Кубку світу у фінському Контіолахті.
Цитує спортсменку Суспільне Спорт.
Олександра з однією хибою завершила гонку 33-ю, що стало її найкращим результатом на етапах Кубку світу.
"Виступи проти сильних суперниць? Є іноді синдром "самозванця", що думаєш: приїхала з юніорських етапів, а тут такі зірки, страшно їх обганяти, бо це зухвало буде. Але все одно класно тримати такий темп: вау, можу за ними їхати і не відстаю. Хоча по телевізору здавалося, що я буду їм заважати на трасі".
Стрільба? Не знаю, я досить смілива людина, не задумуюся над стрільбою: чи це індивідуальна гонка, чи спринт — хочеться працювати "на нуль". Натискаю на курок, коли готова, у зручному темпі.
Хиба на другій стрільбі? Скажу чесно: хотілося позмагатися з Вірер, бо вона поруч стояла. Таке буває, хотілося з нею потягатися.
Олександра зізналась, що не очікувала виступити на етапі Кубку світу, адже провела посередній тренувальний сезон.
"Я не очікувала, що тут буду, чесно кажучи. Тренувальний сезон був посередній у команді, але так пощастило, що я тут. Мені класно тут бігати, подобається. Тут моя атмосфера, плюс [змагатися] поруч із сестрою [Анастасією] — дуже класно", – розповіла Меркушина.
Зазначимо, що більшу частину минулого сезону Олександра провела у Кубку IBU.