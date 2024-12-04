Не очікувала тут бути: Меркушина – про найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу

Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила свій результат у короткій індивідуальній гонці на Кубку світу у фінському Контіолахті.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

Олександра з однією хибою завершила гонку 33-ю, що стало її найкращим результатом на етапах Кубку світу.

"Виступи проти сильних суперниць? Є іноді синдром "самозванця", що думаєш: приїхала з юніорських етапів, а тут такі зірки, страшно їх обганяти, бо це зухвало буде. Але все одно класно тримати такий темп: вау, можу за ними їхати і не відстаю. Хоча по телевізору здавалося, що я буду їм заважати на трасі".

Стрільба? Не знаю, я досить смілива людина, не задумуюся над стрільбою: чи це індивідуальна гонка, чи спринт — хочеться працювати "на нуль". Натискаю на курок, коли готова, у зручному темпі.

Хиба на другій стрільбі? Скажу чесно: хотілося позмагатися з Вірер, бо вона поруч стояла. Таке буває, хотілося з нею потягатися.