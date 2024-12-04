Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Біатлон

Не очікувала тут бути: Меркушина – про найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу

Олександр Булава — 4 грудня 2024, 23:20
Не очікувала тут бути: Меркушина – про найкращий результат у кар'єрі на Кубку світу
Олександра Меркушина
Getty Images

Українська біатлоністка Олександра Меркушина оцінила свій результат у короткій індивідуальній гонці на Кубку світу у фінському Контіолахті.

Цитує спортсменку Суспільне Спорт.

Олександра з однією хибою завершила гонку 33-ю, що стало її найкращим результатом на етапах Кубку світу.

"Виступи проти сильних суперниць? Є іноді синдром "самозванця", що думаєш: приїхала з юніорських етапів, а тут такі зірки, страшно їх обганяти, бо це зухвало буде. Але все одно класно тримати такий темп: вау, можу за ними їхати і не відстаю. Хоча по телевізору здавалося, що я буду їм заважати на трасі".

Стрільба? Не знаю, я досить смілива людина, не задумуюся над стрільбою: чи це індивідуальна гонка, чи спринт — хочеться працювати "на нуль". Натискаю на курок, коли готова, у зручному темпі.

Хиба на другій стрільбі? Скажу чесно: хотілося позмагатися з Вірер, бо вона поруч стояла. Таке буває, хотілося з нею потягатися.

Олександра зізналась, що не очікувала виступити на етапі Кубку світу, адже провела посередній тренувальний сезон.

"Я не очікувала, що тут буду, чесно кажучи. Тренувальний сезон був посередній у команді, але так пощастило, що я тут. Мені класно тут бігати, подобається. Тут моя атмосфера, плюс [змагатися] поруч із сестрою [Анастасією] — дуже класно", – розповіла Меркушина.

Зазначимо, що більшу частину минулого сезону Олександра провела у Кубку IBU.

Олександра Меркушина

Олександра Меркушина

Три українки забігли до залікової зони в індивідуальній гонці на Кубку світу
Став відомий склад жіночої збірної України на коротку індивідуальну гонку
Шведські біатлоністки виграли жіночу естафету в Контіолахті, українки за межами десятки
Відомі стартові склади чоловічої та жіночої збірних України на класичні естафети Кубку світу
Став відомий склад жіночої збірної України на перший етап Кубку світу

Останні новини